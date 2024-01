Nuova Opel Grandland: ecco come potrebbe apparire la futura generazione

Opel ha inserito la Grandland attuale nella sua gamma solo da circa sei anni, ma nonostante ciò il suo successore è già in fase di preparazione e il suo lancio è previsto nel corso del 2024. Oltre alle opzioni tradizionali di motori a combustione e ibridi plug-in, la nuova Opel Grandland farà il suo debutto anche come modello completamente elettrico. Insieme al successore del più piccolo Crossland, anch’esso programmato per il 2024, l’azienda con sede a Rüsselsheim mira a proporre ogni modello della sua gamma con propulsione elettrica.

Nuova Opel Grandland: nel 2024 il debutto della futura generazione, ecco come potrebbe apparire il nuovo SUV

L’elettrificazione della nuova Opel Grandland sarà resa possibile grazie all’impiego della piattaforma STLA Medium, sviluppata dalla società madre Stellantis. Per comprendere più nel dettaglio cosa ciò implichi, è possibile osservare la controparte tecnica, la Peugeot e-3008, che anch’essa adotta questa piattaforma. A differenza del modello francese, la nuova Grandland non assumerà la forma di un SUV coupé, ma si presenterà come un SUV classico.

Dal punto di vista estetico, la nuova Opel Grandland potrebbe presentare una forma leggermente più angolare rispetto al suo predecessore, ma conserva comunque alcune caratteristiche distintive di Opel, come il noto elemento decorativo centrale che contraddistingue ogni modello Opel. Il consolidato frontale “Vizor” sarà naturalmente riproposto anche sulla nuova Grandland.

Uno sguardo alla cugina di Peugeot offre già un’anteprima di ciò che potrebbe figurare nella scheda tecnica della Opel. La novità più significativa sarà probabilmente che il SUV sarà completamente elettrico per la prima volta, adottando la tecnologia già presente sulla Peugeot e-3008.

Questo si traduce in una capacità della batteria variabile da 73 a 98 kWh e un’autonomia stimata tra 525 e fino a 700 chilometri secondo il ciclo di omologazione WLTP. Per quanto riguarda la selezione dei motori elettrici, Opel probabilmente si avvarrà dello scaffale tecnologico di Stellantis, offrendo potenze comprese tra 210 e un massimo di 320 CV nel nuovo Grandland Electric.

Attualmente non è chiaro quale tecnologia delle batterie sarà adottata per la Opel. Sono plausibili opzioni che non includono nichel e cobalto, offrendo vantaggi ambientali ed economici. Stellantis ha l’intenzione di introdurre questa tecnologia delle batterie sul mercato nel 2024. Un’altra alternativa potrebbe essere l’utilizzo di batterie a base di nichel per ottimizzare la densità energetica.

La nuova Opel Grandland non sarà disponibile esclusivamente come veicolo elettrico. Anche i motori a combustione stanno guadagnando terreno nei SUV, e in questo caso, la Grandland sarà almeno parzialmente elettrificata con un sistema a 48 volt, offrendo una potenza di 136 CV. Per quanto riguarda il prezzo si vocifera che si potrebbe partire da circa 40 mila euro. Qui vi mostriamo un render di Autobild che immagina così la futura vettura di Opel.