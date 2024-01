Jeep Wagoneer S: trapelate per errore le prime immagini del SUV

Dopo che nei giorni scorsi Jeep aveva mostrato la prima immagine teaser della sua nuova Jeep Wagoneer S, le immagini del modello senza veli sono trapelate sul web. A quanto pare, la persona che gestisce gli account sui social media della casa automobilistica ha commesso l’errore di pubblicare le foto della nuova vettura elettrica che sarà presentata in autunno negli Stati Uniti. Le immagini sono state cancellate dopo pochi minuti ma ormai la frittata era stata fatta.

Per errore Jeep ha pubblicato le prime due immagini della nuova Jeep Wagoneer S che dovrebbe debuttare ufficialmente in autunno

Le due immagini rivelate e individuate da un lettore di Mopar Insiders evidenziano quanto la versione di serie della Jeep Wagoneer S sia simile al concept presentato da Jeep nel 2022. È chiaramente visibile anche l’influenza di alcuni dei suoi rivali, come la Range Rover Velar. Le immagini mostrano un SUV di classe con un volto Jeep distintivo e facilmente riconoscibile. Il design presenta la giusta dose di robustezza negli archi per richiamare la seria eredità fuoristrada di Jeep, senza compromettere l’effetto lusso. Sono evidenti le maniglie delle porte a filo, un tocco che ricorda vagamente lo stile Lexus, così come le luci posteriori che avvolgono elegantemente la coda. Dettagli in nero lucido sono presenti sul paraurti inferiore posteriore e sui rivestimenti del parafango.

L’elemento di design più notevole è sicuramente la maniera in cui il lunotto posteriore presenta un’inclinazione diversa rispetto ai montanti D. Questa caratteristica crea un effetto di contrafforte volante, dando luogo a un flusso d’aria pulita sotto il lunotto e sotto il grande spoiler a forma di U montato sopra di esso. Purtroppo, in questa occasione, non possiamo dare uno sguardo agli interni, ma basandoci sull’aspetto esterno, sembra promettente.

La parte anteriore della vettura esprimerà una sua personalità distintiva attraverso una griglia che presenterà una striscia luminosa a LED superiore, percorrendo l’intera larghezza e integrandosi con gruppi ottici altamente stilizzati. La futura Jeep Wagoneer S, posizionata come alternativa completamente elettrica alla Jeep Wagoneer, si ispira al nuovo linguaggio di design del marchio.

La sezione posteriore rivela una cura attenta all’aerodinamica, con particolare rilievo dato all’ampio spoiler sul tetto posteriore. Questo elemento, insieme alle maniglie delle porte a filo carrozzeria, alla forma degli specchietti retrovisori esterni e al design delle ruote, è concepito per massimizzare l’efficienza, un aspetto cruciale data la natura elettrica a batteria del veicolo.

È stato ufficialmente annunciato che la Jeep Wagoneer S sarà dotata della trazione integrale 4xe e il suo sistema di propulsione elettrica, composto da due motori, genererà una potenza di 600 CV. L’autonomia prevista dovrebbe superare i 600 chilometri, secondo il ciclo WLTP. La produzione avverrà negli Stati Uniti, e il veicolo sarà disponibile per l’acquisto in Nord America nell’autunno di quest’anno. Per quanto riguarda l’Europa, il debutto è programmato per il 2025.