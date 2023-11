Jeep Wagoneer, Wrangler e Ram ProMaster premiati per il loro alto valore residuo

Il Jeep Wagoneer si conferma ancora una volta leader nel segmento dei SUV di grandi dimensioni per la capacità di mantenere il proprio valore nel tempo. Secondo le valutazioni degli U.S. ALG Residual Value Awards 2024, organizzati da J.D. Power, il Wagoneer si distingue per il suo design innovativo e per le prestazioni elevate. Questo riconoscimento sottolinea il costante impegno di Stellantis nel garantire veicoli di qualità superiore, che conservano un alto valore residuo.

Accanto a questo modello, si pongono altri due veicoli di punta del gruppo automobilistico italo-francese: la Jeep Wrangler e il Ram ProMaster. Entrambi hanno dimostrato di superare i diretti concorrenti in termini di mantenimento del valore, consolidando la reputazione di Stellantis nel settore automobilistico.

Jeep Wagoneer, Wrangler e Ram ProMaster sono stati premiati da J.D. Power

La Wrangler, aggiornata per il 2024, si distingue per le sue capacità off-road grazie a pneumatici di maggiori dimensioni, maggiore altezza da terra e trazione migliorata. Inoltre, il fuoristrada offre tecnologie avanzate come il tetto apribile Sky One-Touch, i sedili anteriori regolabili in 12 posizioni e un sistema di infotainment con display touch da 12.3 pollici. La sicurezza è rafforzata dall’inclusione di airbag laterali per la prima e seconda fila come dotazione standard.

Per quanto riguarda il Jeep Wagoneer, il model year 2024 ha introdotto il potente motore Hurricane I-6 da 426 CV di potenza come equipaggiamento di serie su tutte le versioni. Il Wagoneer 2024 brilla anche per il suo spazio interno, offrendo il maggior volume passeggeri, spazio per le gambe nella seconda e terza fila, superando la concorrenza nella sua categoria.

Il Ram ProMaster, riconosciuto come il migliore nella categoria dei furgoni commerciali per il valore residuo, si arricchisce nel 2024 di nuove dotazioni, tra cui volante riscaldato, parabrezza riscaldato e sistema ParkSense con Stop, che aumenta la sicurezza in fase di parcheggio.

Jeff Kommor, responsabile vendite di Stellantis North America, ha sottolineato l’importanza di questi riconoscimenti, evidenziando l’approccio di Stellantis nel creare veicoli che non solo soddisfano i bisogni immediati dei clienti ma che mantengono il loro valore nel tempo. La conferma del valore residuo della Jeep Wrangler, inclusa la versione 4xe, e del Ram ProMaster rafforza la posizione di Stellantis come leader nel settore automobilistico.