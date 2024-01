Nuova Jeep Wagoneer S: un video anticipa il suo debutto che avverrà nel 2024

Il marchio Jeep celebra un altro anno di primati nel 2024 mentre si prepara a lanciare il suo primo veicolo elettrico a batteria (BEV) disponibile a livello globale, espandendo al contempo la sua gamma di SUV iconici. La nuovissima Jeep Wagoneer S premium completamente elettrica sarà venduta negli Stati Uniti dall’autunno 2024 e poi in molti mercati in tutto il mondo.

Stile, velocità e raffinatezza in movimento: la nuova Jeep Wagoneer S si prepara al debutto

La Jeep Wagoneer S sarà offerta esclusivamente come BEV e offre capacità 4xe standard con gestione all-terrain, tecnologia all’avanguardia specifica per il marchio Jeep e caratteristiche prestazionali impressionanti, tra cui 600 cavalli e 0-60 accelerazione mph in circa 3,5 secondi. L’elegante design esterno è guidato dall’efficienza aerodinamica e presenta una griglia del marchio Jeep ridisegnata, illuminata a LED, esclusiva del segmento, con sette feritoie.

La nuova Jeep Wagoneer S fa parte dell’iniziativa di elettrificazione globale in corso del marchio Jeep, trasformando la tecnologia 4xe nel nuovo 4×4 per realizzare la visione del marchio di raggiungere “Zero Emission Freedom“. Il piano supporta l’obiettivo di zero emissioni nette di carbonio fissato da Stellantis come parte del suo piano strategico a lungo termine, Dare Forward 2030.

Jeep

Ricordiamo inoltre che sempre nel 2024 oltre alla nuova Jeep Wagoneer S farà il debutto un altro modello elettrico della casa automobilistica americana. Ci riferiamo naturalmente al fuoristrada elettrico Jeep Recon che è stato anticipato con alcuni teaser negli scorsi anni e che finalmente durante l’anno sarà svelato.