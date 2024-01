Ferrari 296 GTB vs McLaren 750S vs Lamborghini Huracan Performante vs Porsche 911 Turbo S: chi vince la drag race?

In una recente gara di accelerazione condotta da Carwow, quattro delle supercar più desiderate e performanti sul mercato si sono sfidate in una corsa mozzafiato. La competizione ha visto fronteggiarsi la nuova McLaren 750S, la Ferrari 296 GTB, la Lamborghini Huracan Performante e la Porsche 911 Turbo S. Ma chi avrà avuto la meglio?

La 750S si presenta con un motore V8 biturbo da 4 litri, capace di erogare 750 CV di potenza e 800 Nm di coppia massima. La trazione è posteriore mentre e il cambio è un automatico a doppia frizione a 7 marce. Con un peso di poco inferiore ai 1400 kg, la supercar britannica ha dimostrato una notevole agilità.

Ferrari 296 GTB: eccola a confronto con una McLaren 750S, una Lamborghini Huracan Performante e una Porsche 911 Turbo S

La 296 GTB ha portato in pista un’innovazione significativa con il suo V6 biturbo da 3 litri abbinato a un motore elettrico, per una potenza combinata di 830 CV e 740 Nm. Anche questa vettura è a trazione posteriore e dispone di un cambio a doppia frizione a 8 rapporti. Il peso a secco è di poco inferiore ai 1500 kg.

La Huracan Performante sfoggia un V10 aspirato da 5.2 litri, con 640 CV e 600 Nm. La trazione integrale e il cambio a doppia frizione a 7 velocità hanno contribuito a rendere questa supercar un avversario temibile.

Infine, la 911 Turbo S, con il suo motore boxer biturbo da 3.8 litri, offre 650 CV e 800 Nm. La trazione integrale e la trasmissione a doppia frizione a 8 rapporti completano il quadro di questa supercar leggendaria.

La gara nel dettaglio

La gara si è svolta su un quarto di miglio. La McLaren 750S ha dimostrato una partenza fulminea, grazie anche al suo peso contenuto. La Ferrari 296 GTB, nonostante la potenza superiore, ha faticato a tenere il passo inizialmente, ma ha recuperato terreno grazie alla sua tecnologia ibrida.

La Lamborghini Huracan Performance, con il suo propulsore aspirato, ha offerto una risposta immediata all’accelerazione mentre la Porsche 911 Turbo S ha sorpreso tutti con la sua accelerazione costante e potente.

Alla fine, però, la 750S ha tagliato per prima il traguardo, completando il quarto di miglio in 10,3 secondi. La 296 GTB e la 911 Turbo S hanno avuto un testa a testa, entrambe con un tempo di 10,4 secondi, ma la Ferrari ha avuto la meglio per un soffio. La Huracan Performante ha chiuso la fila con un rispettabile 10,7 secondi.

Questa drag race ha dimostrato che, nonostante le differenze in termini di potenza, peso e tecnologia, la competizione tra supercar rimane incredibilmente equilibrata. La nuova supercar McLaren ha vinto grazie alla sua combinazione di potenza e leggerezza, ma la Ferrari 296 GTB e la Porsche 911 Turbo S hanno dimostrato che ci sono molti modi per essere veloci.

La supercar Lamborghini, pur non vincendo, ha lasciato il segno con la sua potenza aspirata e la sua trazione integrale. In definitiva, ogni supercar ha le sue peculiarità uniche, rendendo ogni gara un evento imprevedibile ed emozionante.