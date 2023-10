La Ferrari 812 Competizione Tailor Made in scala 1:8 venduta a prezzo record

Al recente Ferrari Gala di New York, la raccolta fondi per i progetti di sostegno all’istruzione è stata molto fruttuosa. L’amore per il “cavallino rampante” e l’altruismo della clientela del marchio hanno prodotto ancora una volta una miscela felice nella prospettiva benefica. Vi abbiamo già parlato della vendita all’asta di uno speciale esemplare della Ferrari 812 Competizione, vestito con le linee di stile di Flavio Manzoni dal reparto Tailor Made. Quella vettura ha spuntato un prezzo di aggiudicazione di 5.1 milioni di dollari. Il più alto della sessione di incanto, che ha messo a segno incassi per 7 milioni di dollari in totale.

Pochi sanno che uno dei momenti salienti dell’evento è stata la vendita di una replica in scala 1:8 di quella fuoriserie, alla stratosferica cifra di 90 mila dollari. Anche qui lo sfondo benefico ha spinto in alto il valore, rispetto alle cifre ordinarie di listino, che sono già fuori dalla portata dei comuni mortali, come riflesso di un’eccellenza costruttiva a dir poco impeccabile.

Nelle foto pubblicate sul profilo Facebook di Amalgam Collection si vede Flavio Manzoni, Chief Design Officer della casa di Maranello ed autore delle linee della supercar emiliana, mentre cattura il modello con il suo smartphone. Si vedono pure Charles Leclerc e Carlos Sainz, piloti delle “rosse” in Formula 1, mentre osservano con attenzione la preziosa riproduzione, durante la serata di gala. Quest’ultima, insieme all’asta, si è svolta presso The Shed allo Hudson Yards di New York.

Nell’occasione, 14 auto iconiche della casa di Maranello sono state esposte all’ingresso, per rendere omaggio alla città di New York. In linea con la tradizione dell’atelier inglese che ne ha firmato le alchimie, la replica in scala 1:8 della Ferrari 812 Competizione Tailor Made è stata plasmata con sublime grazia, al punto da sembrare l’auto vera in assenza di riferimenti dimensionali. Il modello, lungo oltre 58 centimetri, è il frutto dell’assemblaggio di 651 parti fatte a mano.

La precisione sublime dell’opera si è giovata dell’utilizzo dei dati CAD originali forniti dal Centro Stile Ferrari, per ricreare perfettamente ogni dettaglio dell’auto. Anche le vernici sono le stesse, per riprodurre fedelmente la livrea in Giallo Tristrato della vettura reale, con gli stessi tratti in Nero DS Sketch opaco. La medesima cura è stata riservata all’abitacolo, che imita perfettamento quello vero, con i suoi tocchi di Alcantara e Superfabric trilobato nero.

La Ferrari 812 Competizione in scala 1:1 offerta alla tentazione dei potenziali acquirenti nell’asta della Grande Mela ha guadagnato la finitura e l’allestimento di cui si fregia su espressa commissione di Ferrari North America. Sul piano meccanico e tecnico non si differenzia dalle altre della stessa famiglia. Del resto, stiamo parlando di un capolavoro di potenza ed eleganza, di un’opera d’arte a quattro ruote che incarna la passione e l’ingegneria straordinaria che contraddistinguono il marchio emiliano.

Questa feroce creatura del “cavallino rampante” è l’incarnazione della potenza bruta e della perfezione tecnologica; una macchina nata per dominare l’asfalto con una maestria senza pari. L’esterno della 812 Competizione è un’ode al dinamismo e al vigore caratteriale. La carrozzeria scolpita, con linee sinuose e taglienti, cattura l’attenzione e annuncia la sua presenza con autorità. Ogni dettaglio è stato progettato con cura: dalla griglia anteriore, con prese d’aria generose, alle sfumature delle fiancate, che conferiscono una sensazione di movimento anche quando la macchina è ferma. Le linee sono una fusione di forma e funzione, ottimizzate per migliorare l’aerodinamica e la stabilità ad alte velocità.

Cuore pulsante di questa belva è un motore V12 aspirato da 6.5 litri, che eroga una potenza massima di 830 cavalli, sonori in modo meraviglioso. Questo propulsore è una sinfonia di potenza, un’esplosione di forza che fa tremare la terra. La Ferrari 812 Competizione può scattare da 0 a 100 km/h in appena 2,85 secondi, ma anche oltre l’accelerazione catapulta con lo stesso vigore in un mondo di adrenalina pura. Non è solo la velocità di punta a impressionare: questa supercar in serie speciale è stata sviluppata per offrire una maneggevolezza superiore, grazie a un telaio rivisto e alle tecnologie avanzate di cui dispone, che garantiscono una guida precisa e coinvolgente.

L’abitacolo della 812 Competizione offre allo sguardo dei sedili sportivi, che trattengono al meglio anche nelle sue dinamiche in pista. Qui, il pilota è al centro dell’universo, circondato da tecnologia di ultima generazione che garantisce un’esperienza di guida senza precedenti. Le musicalità meccaniche dei dodici cilindri si fanno strada nell’abitacolo, elargendo un’aulica sinfonia, che fa sentire parte integrante della macchina stessa.

Questa è una vettura destinata a fare la storia; un’auto che sfida il limite del possibile e porta il marchio Ferrari verso nuove vette. È una celebrazione dell’arte, dell’ingegneria e del design italiano, che incanta gli occhi e fa battere il cuore. La sua potenza, la sua eleganza e le sue performance senza compromessi la rendono un’icona. Con lei il marchio del “cavallino rampante” ha scritto una nuova pagina della sua leggenda. La replica in scala 1:8 di Amalgam Collection ne coglie al meglio lo spirito, per quanto concerne gli aspetti esteriori. Chapeau!

