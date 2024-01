Ferrari 488 GTB vs Tesla Model 3 Performance: chi vince la drag race?

In un confronto emozionante tra l’elettrico e il tradizionale, condotto da CSL AutoTime, abbiamo assistito a una gara mozzafiato tra la Tesla Model 3 Performance e la Ferrari 488 GTB. Questo scontro tra titani della velocità ci ha offerto uno spettacolo unico, mettendo a confronto due filosofie automobilistiche completamente diverse.

La 488 GTB, un’icona nel mondo delle supercar, è alimentata da un motore V8 biturbo da 3.9 litri, capace di erogare 670 CV di potenza e 760 Nm di coppia massima. Con un’accelerazione dichiarata da 0 a 100 km/h in circa 3 secondi, questa vettura è un vero e proprio gioiello dell’ingegneria italiana. Dotata di un cambio a doppia frizione a 7 rapporti, pesa circa 1370 kg. Nonostante sia stata introdotta nel 2015, il suo design rimane attuale e senza tempo.

Ferrari 488 GTB: la supercar sfida una Tesla Model 3 Performance

Dall’altra parte, abbiamo la Model 3 Performance, che sfoggia motori sincroni a magneti permanenti e la trazione integrale. Con propulsori sia sull’asse anteriore che su quello posteriore, questa vettura produce 506 CV e 660 Nm.

Anche la Tesla accelera da 0 a 100 km/h in circa 3 secondi, ma pesa circa 1844 kg, quindi è più pesante della Ferrari 488 GTB. Al momento la versione Performance non è ordinabile in Italia, ma la Long Range parte da 49.900 euro. Sicuramente, però, costa meno che acquistare una 488 GTB usata.

La gara: un testa a testa avvincente

La gara tra queste due auto ha messo in luce le caratteristiche uniche di ciascuna. Nonostante la potenza inferiore, la Tesla Model 3 Performance ha beneficiato enormemente della sua trazione integrale e della coppia istantanea tipica dei veicoli elettrici. Questo le ha permesso di partire in modo impressionante, prendendo il comando nelle prime fasi della gara.

D’altra parte, la Ferrari 488 GTB – con la sua potenza bruciante e il rombo inconfondibile – ha dimostrato di essere una degna avversaria. Tuttavia, ha faticato a tenere il passo con l’accelerazione fulminea dell’auto elettrica, soprattutto all’inizio.

Questo confronto ha dimostrato che, nonostante la potenza e il prestigio di una supercar come il bolide del cavallino rampante, l’innovazione e l’efficienza di un veicolo elettrico come la Model 3 Performance possono offrire prestazioni sorprendenti. L’EV ha coperto i 400 metri in 11,58 secondi mentre la supercar endotermica ha impiegato 11,66 secondi.