La Ferrari 488 GTB da 820 cavalli | Video

La Ferrari 488 GTB, oltre ad essere una delle supercar più belle dell’era moderna, è anche capace di esprimere un livello prestazionale al vertice, nonostante sia stata rimpiazzata in listino prima dalla F8 Tributo, poi dalla 296 GTB. L’evoluzione della specie ha spinto sempre più in alto l’asticella tecnologica e prestazionale, ma questo non ha intaccato, nemmeno in minima parte, l’appeal della berlinetta V8 di cui vi stiamo parlando. Questa continua ad essere amata dagli appassionati che oggi, forse, sono legati a lei più che mai.

Mettere mano su un’auto del genere non serve, perché l’estetica e il quadro tecnico sono al top, ma c’è chi non resiste alla tentazione. Si dice che il mondo è bello perché è vario, quindi dobbiamo accettare le diversità di vedute, anche se distanti anni luce dalle nostre. Il video odierno si riferisce proprio a un frutto di questo assortimento di pensiero, poco apprezzato da chi ha veramente il “cavallino rampante” nel cuore.

Protagonista delle riprese è infatti una Ferrari 488 GTB, modificata da PP-Performance. Il tuner tedesco non è intervenuto troppo sulla carrozzeria della “rossa“, limitandosi ad introdurre delle appendici deportanti, utili ad assecondare la superiore energia del modello. Nella nuova veste, infatti, la granturismo di Maranello ha visto crescere la potenza del suo V8 biturbo da 3.9 litri da 670 a 820 cavalli. Un salto di notevole portata, ottenuto installando dei downpipe e dei chargepipes. Sull’auto è stata inoltre modificata la configurazione del software.

Il risultato? Un livello di performance ancora più aggressivo e mozzafiato, con accelerazioni e riprese da cardiopalma, che incollano al sedile, imprimendovi la morfologia delle vertebre. In alcuni fotogrammi del video si vede come la Ferrari 488 GTB trattata da PP-Performance sia in grado di guadagnare velocità in modo incredibile, durante l’azione su un’Autobahn tedesca. Era proprio necessario ricorrere a questo potenziamento? Lasciamo a voi la risposta.

Ferrari 488 GTB: fascino infinito

Giusto, a questo punto, spendere due parole sulla versione standard della supercar di Maranello, che è una splendida interprete del gusto e dalla capacità ingegneristica italiana. La sua produzione prese forma dal 2015 al 2019. In quel periodo storico era il riferimento assoluto nel suo segmento di mercato. Esattamente come, prima di lei, era stata la 458 Italia, di cui prese il posto. Incredibile lo splendore delle sue forme, che raggiungono l’apice nello specchio di coda, quasi in grado di competere in bellezza con quello della Testarossa. Anche il frontale è da antologia. Lo stesso può dirsi del profilo laterale, dove però l’antesignana faceva meglio in termini di purezza espressiva.

La formidabile presenza scenica della Ferrari 488 GTB si coniuga ad una scheda tecnica di primissimo livello. Questa vettura, come dicevamo, gode della spinta di un motore V8 biturbo da 3.9 litri di cilindrata, che eroga una potenza massima di 670 cavalli a 8000 giri al minuto, con un picco di coppia di 760 Nm a 3000 giri al minuto. Il tutto su un peso a secco di 1370 chilogrammi. Ne deriva un quadro prestazionale di altissimo livello. Le cifre non bastano a raccontarlo, ma sono sufficientemente esplicative: accelerazione da 0 a 100 km/h in 3.0 secondi, da 0 a 200 km/h in 8.3 secondi, velocità massima di 330 km/h.

Roba che la 458 Italia poteva solo sognare, ma quest’ultima, oltre ad essere più scultorea e monolitica nello stile, aveva il valore aggiunto di un cuore aspirato, le cui melodie era di un livello nettamente migliore. Come dice qualcuno, non si può avere tutto dalla vita. Neanche la versione trattata da PP-Performance riesce a regalare il sound della vettura ad alimentazione atmosferica, ma forse la ricerca delle migliori melodie non è stata la priorità del gruppo di lavoro. A voi le immagini proposte dal video di questa Ferrari 488 GTB con 820 cavalli sotto il cofano posteriore.

Clubalfa.it