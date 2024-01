Dodge Challenger SRT Demon 170 diventa ancora più potente grazie a Hennessey

La performante Dodge Challenger SRT Demon 170 rappresenta un’epoca storica nel panorama delle muscle car endotermiche grazie in particolare al suo motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri, capace di erogare 1039 CV di potenza. Ora, Hennessey Performance Engineering sta inaugurando un nuovo programma, scegliendo proprio la Challenger Demon 170 come punto di partenza.

Il prodotto finale sarà la Demon 1700, una bestia da 1724 CV, disponibili con la semplice pressione del piede destro. C’è però un ma: questa potenza non deriverà da una versione modificata del motore originale della vettura di Dodge, bensì da un otto cilindri a V completamente nuovo e personalizzato.

Dodge Challenger SRT Demon 170: primo assaggio della versione firmata Hennessey Performance

Hennessey Special Operations (HSO), la nuova divisione del tuner texano, ha scelto la Demon 1700 come sua prima creazione. John Hennessey, fondatore di Hennessey Performance Engineering, ha dichiarato che la sua azienda intende dotare la muscle car di una coppia di turbocompressori e di un powertrain davvero unico. Una volta completato il progetto, l’obiettivo è raggiungere un tempo sui 400 metri di soli 7,90 secondi a una velocità di 281-289 km/h.

Parliamo di più di un secondo più veloce rispetto al tempo dichiarato per la Dodge Challenger Demon 170 originale (8,91 secondi a 243 km/h con carburante E85). Naturalmente, Hennessey Performance dovrà ancora costruire e tarare l’auto, prima di mostrarci di cosa è capace.

Considerando la rarità e il limitato numero di esemplari disponibili dell’ultima muscle car del brand di Stellantis, HSO ha dichiarato che rimuoverà il gruppo propulsore originale e lo conserverà in una cassa con pellicola termoretraibile assieme al pacchetto finale. Ciò consentirà ai proprietari di ritornare a un veicolo completamente stock in qualsiasi momento.

Il preparatore texano creerà un documentario dove sarà possibile scoprire da vicino il processo di creazione del primo esemplare della Demon 1700. Verranno costruite solo 12 unità in totale, il che significa che solo 11 saranno disponibili per il resto del pubblico visto che la prima sarà di John Hennessey. Non è stato rivelato ancora il prezzo, ma l’azienda ha comunicato che le parti interessate possono iniziare a fare richieste da oggi.