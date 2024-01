Alfa Romeo Milano sarebbe diversa dalle immagini viste fino ad ora

Alfa Romeo Milano è il nome del nuovo SUV compatto, futura entry level della casa automobilistica del Biscione e prima auto di Alfa Romeo ad avere in gamma una versione completamente elettrica. Di questa auto sappiamo che debutterà a Milano e che sarà presentata nel corso del prossimo mese di aprile. La sua commercializzazione dovrebbe iniziare subito dopo con la versione di lancio a cui poi seguirà il resto della gamma. Le prime consegne potrebbero avvenire nel corso del prossimo mese di settembre. Ricordiamo che questa auto sarà prodotta in Polonia presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia insieme a Jeep Avenger e Fiat 600.

Il design di Alfa Romeo Milano sarebbe diverso da quello visto fino ad ora secondo i concessionari

A proposito di Alfa Romeo Milano registriamo nelle scorse ore un interessante indiscrezioni relativa al suo design. Secondo alcuni utenti del forum Autopareri sembrerebbe che le immagini che abbiamo visto fino ad ora di questo modello ed in particolare quelle circolate lo scorso autunno che sarebbero state pubblicate per errore da un designer che avrebbe collaborato con Alfa Romeo alla realizzazione del nuovo modello non sarebbero veritiere. Alcuni concessionari di Alfa Romeo a cui la casa automobilistica del Biscione avrebbe mostrato in anteprima il futuro SUV avrebbero detto che il design del modello è diverso da quello visto fino ad ora ed immaginato in numerosi render.

Sempre secondo chi avrebbe già visto il nuovo Alfa Romeo Milano, sembra che la parte anteriore evidenziata nei disegni trapelati a settembre risulti meno attraente rispetto al modello finale. Questa notizia è sicuramente positiva, poiché le immagini divulgate in rete avevano suscitato qualche perplessità, non convincendo appieno il pubblico. A questo punto, sorge la domanda su come sarà la nuova Alfa Romeo Milano. È difficile anticiparlo, quindi non ci resta che attendere le prossime settimane con la speranza che vengano divulgate foto reali in grado di fornire maggiori indizi.

Tenendo conto che il debutto di Alfa Romeo Milano è previsto ad aprile è assai probabile che dovremo aspettare ancora poche settimane prima di conoscere la verità a proposito del suo aspetto. Infatti come sta già capitando con la nuova Lancia Ypsilon è probabile che prima ancora del debutto ufficiale possano trapelare le prime immagini senza veli del modello e a quel punto sapremo esattamente quelle che sono le sue reali caratteristiche estetiche. Per adesso sappiamo che sarà lungo circa 4,2 metri e che avrà in gamma anche versioni ibride