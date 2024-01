Alfa Romeo registra la crescita più forte tra i marchi premium in tutto il mondo nel 2023

Le ottime performance commerciali ottenute da Alfa Romeo nel 2023 posizionano il marchio ai vertici del segmento premium. Infatti, nella classifica mondiale dei primi 15 marchi premium (escluso il segmento 100% BEV), Alfa Romeo si distingue come il marchio che progredisce di più da un anno all’altro. Un risultato del genere costituisce motivo di orgoglio per Alfa Romeo, poiché dimostra stabilità e disciplina nell’attuazione del piano di prodotto presentato nel 2021. Redditività, standard di qualità più elevati e rispetto del piano di prodotto. Questi sono i pilastri fondamentali della strategia globale del marchio, che mira a rafforzarsi a livello globale, al fine di consolidare la propria presenza in tutte le regioni del mondo.

Tra i primi 15 marchi premium, Alfa Romeo è il marchio in più rapida crescita a livello globale nel 2023

A livello globale, le vendite nel 2023 sono aumentate del +30%, con un aumento forte e costante del +46% in Europa. Italia (+73%), Germania (+71%), Belgio (+62%), Francia (+20%), Paesi Bassi (+78%) e Svizzera (+20%) sono stati i motori della performance della regione. L’Africa-Medio Oriente resta la regione con la crescita più forte, registrando un incremento del +74%, ​​sostenuto da un mercato turco a +155%. A questa crescita ha contribuito anche l’ area India-Asia-Pacifico , dove Alfa Romeo ha consolidato nel 2023 la propria presenza a Singapore e Hong Kong, con un incremento delle vendite del +7%.

In Nord America il debutto del Tonale a settembre è stato accolto con grande entusiasmo. L’America è una regione dal potenziale molto elevato, con solide basi per la crescita grazie ai notevoli risultati di qualità rilevati dal JD Power 2023 US Inizial Quality StudySM (IQS). Lo studio evidenzia lo straordinario risultato raggiunto da Alfa Romeo, che mostra un netto miglioramento rispetto al 2022. JD Power ha intervistato i clienti Alfa Romeo 90 giorni dopo l’acquisto del loro veicolo e ha monitorato gli incidenti su 100 veicoli (PP100), al fine di valutare le prestazioni di Alfa Romeo Romeo.

L’Alfa Romeo è così salita sul gradino più alto del podio dei marchi premium e si è classificata al terzo posto nel settore industriale. Nel 2023 lo storico marchio milanese ha guadagnato 24 posizioni rispetto al 2022, che rappresenta la migliore performance in termini di crescita IQS dello scorso anno. Con lo stesso entusiasmo, infine, la casa del Biscione punta sulla Cina per sfruttare tutte le opportunità che questa regione può offrire ad un marchio molto apprezzato in Estremo Oriente. Con l’arrivo di Tonale la gamma si completa. Una condizione ideale per la crescita del brand in Cina.