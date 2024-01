Alfa Romeo Milano: a breve emergerà un dettaglio importante

Alfa Romeo Milano è il nuovo SUV compatto futura enry level del marchio e prima auto del Biscione ad avere in gamma una versione completamente elettrica. Questa vettura farà il suo debutto ad aprile proprio a Milano città da cui prende il nome e che la casa italiana di Stellantis ha inteso così omaggiare. A proposito del nuovo modello di Alfa Romeo a breve dovrebbe iniziare la campagna di teaser che ci accompagnerà verso il debutto del modello che come sappiamo avrà in gamma anche versioni ibride.

A breve avremo novità importanti a proposito di Alfa Romeo Milano il cui debutto è fissato per aprile

In particolare si dice che oltre all’elettrica da 156 cavalli e 400 km di autonomia ci sarà in gamma anche una ibrida entry level che potrebbe avere un prezzo di partenza intorno ai 26 mila euro e una ibrida top di gamma con trazione integrale Q4 e 240 cavalli di potenza. A proposito di Alfa Romeo Milano si vocifera che a breve potrebbe essere rivelato un nuovo importante dettaglio relativo a questo SUV che fino ad ora è rimasto nascosto. Non sappiamo esattamente di cosa si tratti ma a quanto pare la sua rivelazione è questione di settimane se non addiriturra di giorni.

Ricordiamo che Alfa Romeo Milano sarà prodotto a Tychy in Polonia su piattaforma CMP. Il modello avrà molto in comune con Jeep Avenger e avrà una lunghezza di poco superiore ai 4,2 metri. Questo veicolo dovrebbe garantire enormi vendite al Biscione che potrebbe addirittura raddoppiare o quasi le sue immatricolazioni confermandosi come uno dei brand premium più in forma in assoluto del mercato auto a livello globale.

Alfa Romeo Milano sarà uno dei modelli chiave di Stellantis in questo 2024 insieme alla nuova Lancia Ypsilon il cui debutto è ormai questione di settimane e quello della nuova Fiat Panda che invece dovrebbe debuttare nel corso del prossimo mese di luglio. Con queste tre auto le tre famose case italiane dovrebbero tornare alla ribalta a livello europeo e non solo.