Lancia torna nei rally dal 2025 con la Ypsilon?

Secondo la rivista “Autosprint”, Lancia intende tornare ai rally dopo una pausa di 30 anni. Si prevede che questo ritorno avverrà in tempi relativamente brevi. L’azienda Stellantis intende creare un’auto da rally Lancia nella classe Rally2. La vettura prescelta sarà la Ypsilon, che sarà prodotta in configurazione Rally 2, con il programma di sviluppo che inizierà nel 2024 e il debutto nel 2025.

Secondo indiscrezioni Stellantis avrebbe dato l’ok per il ritorno di Lancia nel mondo dei rally con la nuova Ypsilon a partire dal 2025

Nel 2027, Lancia svilupperà un’auto che gareggerà nella classe reale del WRC. L’obiettivo del Gruppo Stellantis è quello di rilanciare il marchio Lancia. Il ritorno ai rally è legato anche al marketing, visto che la casa piemontese lancerà la nuova Ypsilon a febbraio di quest’anno.

La storia della Lancia Rally 037 è una storia di eccellenza del motorsport italiano. Il debutto ufficiale del modello per uso stradale avvenne al 59° Salone dell’Automobile di Torino del 1982. Dotata di un motore da 205 CV, carburatore Weber doppio corpo e sovralimentata da un compressore volumetrico, questa vettura è stata progettata pensando alla partecipazione ai rally. Del modello furono prodotti complessivamente 200 esemplari per ottenere l’omologazione nel Gruppo B, abilitandola alla partecipazione ai rally.

La Lancia Rally, meglio conosciuta come “037”, è una vettura sportiva pura in tutto e per tutto: le forme decise “funzionali” che caratterizzano sia l’anteriore che il posteriore e la calandra spigolosa a forma di “coppa” ne fanno un’icona dei rally. Il modello si riferiva chiaramente alla vettura Beta Montecarlo, una coupé compatta a motore centrale dal carattere sportivo tipico degli anni ’70. Partendo da queste basi, tutto nella Lancia Rally 037 concorreva ad esaltarne l’anima sportiva: uno stile aggressivo ed un carattere brutale ed efficiente. Gli interni minimalisti e ben studiati sono la quintessenza delle auto da rally, così come alcuni elementi aerodinamici sul montante, compreso un vistoso spoiler che ha reso le prestazioni dell’auto ancora migliori.

Lo spirito di questa originale struttura viene conferito grazie ad una carrozzeria aggressiva ma elegante, in grado di fornire un notevole carico aerodinamico. Per ottenere la massima efficienza, è realizzato con fibre di poliestere rinforzate con fibra di vetro e i due cofani leggeri, motore e bagagliaio sono completamente rimovibili.

Fu proprio l’equilibrata combinazione di due anime molto diverse che contraddistinsero la già mitica Stratos a fare della Lancia Rally 037 una delle nove vetture iconiche della storia del marchio a diventare ispirazione per i modelli futuri, a partire dalla Lancia Pu+Ra HPE, il manifesto del brand per i prossimi 10 anni.