Auto usate in Italia: Alfa Romeo tra le più popolari nel 2023

L’analisi del mercato delle auto usate in Italia nel 2023 offre un quadro dettagliato e significativo, mettendo in luce tendenze e dinamiche fondamentali nel settore. Secondo i dati forniti dall’UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), il mercato dell’usato ha registrato una crescita dell’8,7% nei primi 10 mesi dell’anno passato, un dato che sottolinea l’importanza crescente di questo segmento nel panorama della compravendita di veicoli.

La fotografia scattata da Carfax, leader europeo nei servizi relativi alla storia dei veicoli usati, è particolarmente rivelatrice. L’età media delle vetture usate richieste tramite i report di Carfax si attesta intorno ai 10 anni, inferiore rispetto all’età media del parco circolante italiano, che si attesta a 12 anni e sei mesi, come riportato dall’Annuario Statistico 2023 di ACI.

Auto usate: ecco quali sono stati i brand e i modelli più popolari in Italia nel 2023

È interessante notare come, tra i marchi più analizzati su Carfax, l’età media delle auto usate si riduca ulteriormente, attestandosi tra i quattro e i sei anni per brand come BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen, Ford e Alfa Romeo. Al contrario, le Fiat figurano tra quelle di più vecchia immatricolazione, raggiungendo anche i 14 anni di età.

In termini di preferenze di brand, non ci sono state grandi sorprese: i costruttori italiani e tedeschi dominano il mercato italiano. Le case automobilistiche più popolari negli ultimi 12 mesi includono Fiat, BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen, Ford e Alfa Romeo. Per quanto riguarda i modelli specifici, Volkswagen Golf, Fiat Panda, Fiat 500, Audi A3, Fiat Punto, Alfa Romeo Giulietta, Audi A4 e Ford Fiesta sono stati tra i più richiesti.

Uno dei contributi più significativi di Carfax riguarda l’analisi dei rischi comuni associati all’acquisto di auto usate. Sorprendentemente, 1 vettura su 5 tra quelle oggetto di report presenta almeno un potenziale problema, che include danni (14%) o incidenti (9%). Le importazioni (7%) sono un’altra area di interesse per gli acquirenti consapevoli.

Nel dettaglio, le vetture Audi mostrano il maggior numero di rischi, con il 38% dei veicoli che presenta problemi potenziali. BMW (36%) e Mercedes (35%) seguono da vicino mentre Fiat (30%), Volkswagen (30%), Ford (28%) e Alfa Romeo (26%) mostrano una percentuale leggermente inferiore di rischi.

Le dichiarazioni di Marco Arban di Carfax

Marco Arban, direttore del Business Development & Data Procurement di Carfax Europa, ha enfatizzato l’importanza di informarsi a fondo prima dell’acquisto di un’auto usata. Secondo Arban, la comprensione approfondita della storia di un’auto usata può aiutare a fare scelte più consapevoli e a tutelarsi da rischi nascosti, specialmente considerando che in Italia circolano 40 milioni di veicoli, con un significativo 20% che presenta una storia di incidenti o danni.

Questi dati non solo evidenziano le preferenze e le tendenze del mercato italiano delle auto di seconda mano, ma sottolineano anche l’importanza di un’analisi dettagliata e consapevole prima di procedere all’acquisto di un usato.