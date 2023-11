Mercato auto usate: 10 mesi consecutivi di crescita in Italia

Nel dinamico settore delle auto usate in Italia, settembre 2023 si è distinto come un mese di notevole rilevanza, segnando il 10° mese consecutivo di crescita nel mercato. Un fattore chiave in questa tendenza ascendente è stato l’aumento del 7,1% nei trasferimenti di proprietà, raggiungendo un totale di 428.967, superando così i 400.560 dello stesso periodo del 2022.

Questo dato rappresenta una significativa ripresa rispetto al calo del 7,6% registrato nel 2022 rispetto al 2021. In aggiunta, si è osservato un incremento del 5,5% nei trasferimenti netti e un aumento del 9,4% nelle minivolture.

Mercato auto usate: +7,1% di passaggi di proprietà in Italia a settembre 2023

Esaminando il mercato italiano nel dettaglio, si scopre che le auto a diesel mantengono una posizione dominante con una quota del 45,6% a settembre, seguite da quelle a benzina che rappresentano il 40,1% del mercato.

Le vetture ibride si posizionano al terzo posto, con una quota del 5,6% a settembre e del 5,1% nel cumulato mentre le GPL e a metano si attestano rispettivamente al 5% e al 2,4%. Le auto 100% elettriche e quelle ibride plug-in coprono entrambe una quota dello 0,6%.

Analizzando i trasferimenti di proprietà per regione, la Lombardia emerge come leader con il 15,7% dei trasferimenti, seguita dal Lazio (9,6%) e dalla Campania (9,4%). In termini di anzianità dei veicoli, le auto con oltre 10 anni di età costituiscono il 51,1% dei trasferimenti netti mentre quelle da 6 a 10 anni rappresentano il 15,8% e quelle da 4 a 6 anni il 12,4%.

Sul fronte delle minivolture, le auto a diesel hanno perso il 2,2%, attestandosi al 50,3%, mentre quelle a benzina sono diminuite dell’1,2%, raggiungendo il 32,1%. Le minivolture di auto ibride hanno guadagnato terreno, conquistando l’8,4% di quota. La quota dei modelli più anziani (oltre 10 anni) nelle minivolture è scesa al 39,4% mentre le fasce di età da 6 a 10 anni e da 4 a 6 anni hanno visto un incremento rispettivo del 18,9% e del 14,9%.

Questi dati, forniti dall’Unione Nazionale Rappresentante Autoveicoli Esteri (UNRAE), offrono un quadro completo ed aggiornato del mercato delle auto usate in Italia, sottolineando l’importanza di un’analisi attenta dei trend in questo settore in costante evoluzione.