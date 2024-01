Dodge Challenger: tuner giapponese svela la sua versione con bodykit selvaggio

Al Motor Show di Tokyo in questi giorni sono stati svelati molti concetti e modelli di produzione davvero entusiasmanti ma una delle creazioni più interessanti è sicuramente la speciale Dodge Challenger del tuner giapponese Coast Motoring che vi mostriamo in queste immagini.

Questa particolare Dodge Challenger è stata è stata dotata anche di un bodykit estremo e di un rivestimento in argento opaco

Questa particolare Dodge Challenger si distingue grazie ad un sensazionale kit carrozzeria, che include un cruscotto anteriore ridisegnato con una nuova griglia nera, prese d’aria uniche e componenti neri attorno ai nuovi fari a LED. La nuova maschera conferisce a questa celebre muscle car uno stile retrò-moderno, che potrebbe essere stato ispirato dalla parte anteriore della Dodge Charger EV Concept.

Coast Motoring ha dotato questa Dodge Challnger di un nuovo cofano con un’apertura massiccia che permette il raffreddamento del vano motore. Le modifiche apportate lungo le fiancate sono ancora più drammatiche, ci sono passaruota allargati che ospitano cerchi massicci, così come i terminali di scarico laterali cromati.

Tuttavia, ciò che attira maggiormente l’attenzione sono le cosiddette “Suicide Doors”, ispirate a quelle delle auto Rolls-Royce, che non solo hanno un aspetto attraente ma facilitano anche l’entrata e l’uscita dall’auto. Coast Motoring ha lavorato anche sulla parte posteriore della Dodge Challenger, ha preparato un nuovo spoiler, ha oscurato le luci posteriori e ha anche un nuovo paraurti e un nuovo diffusore.

Le modifiche non sarebbero complete senza modifiche agli interni, che sono quasi interamente rivestiti in pelle nera. Ci sono anche due sedili sportivi profondi e su alcune superfici è presente un filo giallo. Si tratta insomma indubbiamente di una novità molto interessante che infatti ha attirato l’attenzione di molti in occasione del Motor Show di Tokyo evento che si è svolto dal 12 al 14 gennaio nella capitale nipponica e che come dicevamo poc’anzi ha attirato moltissimi visitatori in seguito alla grande mole di novità presentate dalle varie case automobilistiche e aziende che vi hanno preso parte mostrando le loro ultime novità.