Team Peugeot TotalEnergies: ecco i piloti che correranno nel WEC 2024

Il Team Peugeot TotalEnergies si sta preparando intensamente per affrontare al meglio la stagione 2024 del Campionato Mondiale Endurance (FIA World Endurance Championship – WEC).

L’obiettivo è quello di apportare miglioramenti significativi e competere al massimo livello. La stagione inizierà ufficialmente con il prologo del 24-25 febbraio in Qatar. Da quando Stoffel Vandoorne si è unito al team l’anno scorso, è stata data particolare attenzione alla revisione delle formazioni dei piloti per le due Peugeot 9X8 iscritte nel campionato.

Team Peugeot TotalEnergies: la casa del Leone svela la sua formazione per il Campionato Mondiale Endurance 2024

La squadra è completata da Malthe Jakobsen nel ruolo di pilota di riserva. Dopo essere stato nominato Official Junior Driver nel 2023, il danese continuerà il suo sviluppo con il team nel 2024.

Il Team Peugeot TotalEnergies affronterà la sua prima gara stagionale il 2 marzo, sempre in Qatar, nella prima tappa del Campionato del Mondo Endurance 2024. Olivier Jansonnie, direttore tecnico di Peugeot Sport, ha sottolineato l’alta competitività del WEC, evidenziando come non si possa trascurare alcun aspetto nella preparazione.

Durante la pausa tra le stagioni, il team ha lavorato per migliorare in ogni possibile area. Una componente importante di questa strategia è stata la riorganizzazione delle formazioni dei piloti, basata sull’analisi dei dati di gara e di test. L’obiettivo è ottimizzare le due 9X8 in base alle preferenze di setup dei piloti per garantire prestazioni migliorate.

È evidente che il team di Peugeot e TotalEnergies sta adottando un approccio olistico e meticoloso per affrontare la stagione 2024 del FIA World Endurance Championship. Con un focus sul dettaglio tecnico e sulle sinergie tra i piloti, la squadra si propone di elevare ulteriormente le prestazioni della Peugeot 9X8, una vettura già notevole nel panorama endurance.

Ricordiamo che l’hypercar Peugeot viene fornita con un gruppo propulsore ibrido ad alte prestazioni che prevede un V6 biturbo da 2.6 litri da 707 CV (520 kW) di potenza abbinato a due propulsori elettrici da 272 CV (200 kW).