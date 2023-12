Alfa Romeo Tonale da record in Spagna: entra nella top ten

Alfa Romeo Tonale è stato un fattore determinante nel successo di vendita del marchio nel 2023, entrando nella top 10 dei modelli premium più venduti in Spagna e rappresentando la maggior parte delle registrazioni della casa automobilistica del Biscione. Nel periodo che va da gennaio a novembre, l’azienda milanese di Stellantis ha fatto registrare un aumento del 5,3 per cento, nella penisola iberica, con 2.711 unità registrate e una quota di mercato dell’1,8 per cento.

Alfa Romeo Tonale nel 2023 è nella top ten dei C-SUV premium più venduti in Spagna

In tutto questo Alfa Romeo Tonale ha avuto un ruolo importante in questo risultato, costituendo il 62 per cento delle registrazioni totali di Alfa Romeo in Spagna. Con 1.670 unità registrate tra gennaio e novembre 2023, si è classificato come la sesta auto più venduta nel segmento competitivo dei SUV-C ibridi plug-in. I risultati positivi potrebbero crescere ancora con l’arrivo della nuova Alfa Romeo Milano, il prossimo modello base del marchio, che avrà una versione 100% elettrica. La Milano avrà un formato SUV cittadino con un prezzo più vantaggioso rispetto al Tonale, puntando a attrarre nuovi clienti interessati a veicoli elettrici.

Alfa Romeo Tonale dunque anche in Spagna si conferma un vero successo di mercato per lo storico marchio milanese. Nel corso di una recente intervista il CEO della casa automobilistica del Biscione Jean Philippe Imparato ha confermato che il SUV di segmento C rappresenta circa il 60 per cento delle vendite totali del marchio a livello globale. Insomma sicuramente un ottimo inizio di carriera per il modello che nei prossimi anni è destinato a far togliere numerose soddisfazioni alla casa milanese che come sappiamo punta a diventare una sorta di brand premium globale del gruppo Stellantis che dunque sembra essere sempre più protagonista del mercato all’interno del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA.