Stellantis: +3,7% in Europa nel 2023 ma crolla a dicembre

Nel corso del 2023, Stellantis ha immatricolato 2.128.625 veicoli in Europa (Unione europea, Efta e Regno Unito), registrando un aumento del 3,7 per cento rispetto all’anno precedente. La quota di mercato è ora del 16,6 per cento, in calo rispetto al 18,2 per cento. Nel mese di dicembre, il gruppo ha venduto 136.016 veicoli, evidenziando un decremento del 14,9 per cento rispetto allo stesso mese del 2022, con una quota di mercato che è scesa dal 14,7 per cento al 13 per cento.

Stellantis: nel 2023 crescono le immatricolazioni in Europa ma si registra un forte calo a dicembre

Questo risultato di Stellantis arriva in un anno in cui il mercato automobilistico europeo ha chiuso in crescita nel corso del 2023, ma con il mese di dicembre ha registrato un andamento negativo. Secondo i dati forniti dall’Acea, l’associazione dei costruttori europei, nel complesso dell’Europa (Unione europea, Efta e Regno Unito) sono state immatricolate 12.847.481 auto nel corso dell’anno, segnando un aumento del 13,7 per cento rispetto all’anno precedente. Tuttavia, nel mese di dicembre, le vendite di vetture hanno registrato un calo del 3,8 per cento, totalizzando 1.048.727 unità rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Si spera naturalmente che le cose possano andare ancora meglio per il gruppo Stellantis in questo 2024 appena iniziato che vedrà l’azienda guidata da Carlos Tavares essere protagonista con tante nuove auto in arrivo. Si partirà a febbraio con la nuova Lancia Ypsilon per poi proseguire in aprile con la nuova Alfa Romeo Milano senza dimenticare a luglio il debutto della nuova Fiat Panda. A questi modelli poi se ne aggiungeranno altri come la nuova Citroen C3 Aircross e la nuova Opel Crossland. Dunque tanta carne al fuoco per il gruppo automobilistico che con questi innesti pensa di poter avere le carte in regola per conquistare nuove quote di mercato in Europa e non solo.