Fiat Toro: in arrivo versione speciale per i 50 anni del brand in Brasile

Fiat festeggia i suoi primi 50 anni in Brasile e dal paese arriva la notizia che prossimamente la casa torinese lancerà sul mercato una versione speciale del suo famoso pickup Fiat Toro per festeggiare l’importante anniversario. Secondo quanto riporta il noto sito Autos Segredos Toro sarà uno dei primi modelli a ricevere la versione speciale che a quanto pare caratterizzerà la gran parte della gamma del brand di Stellantis in Brasile.

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Fiat Toro sarà uno dei primi modelli della casa torinese a ricevere una versione commemorativa per i 50 anni del brand in Brasile

L’edizione commemorativa di Fiat Toro sarà basata sulla versione Volcano Turbo 270, che debutterà con un sistema mild-hybrid a 48 Volt. L’edizione speciale includerà elementi che alludono al 50° anniversario di Fiat in Brasile. Se seguirà l’esempio dell’edizione speciale per il 125° anniversario, la Fiat Toro 50° anniversario dovrebbe presentare finiture esterne più scure sulle calotte degli specchietti retrovisori, sulle maniglie delle portiere e su alcuni dettagli del paraurti anteriore. I cerchi oscurati, il badge Tributo e l’adesivo del 50° anniversario Fiat applicato sul cassone dovrebbero completare l’aspetto finale del pick-up.

Fiat Toro 50th Anniversary 2027 dovrebbe distinguersi per un abitacolo dedicato, con finiture specifiche e il logo celebrativo del marchio impresso sui sedili anteriori, caratterizzati da dettagli in verde, una scelta che potrebbe richiamare anche altri elementi interni. Sul piano tecnico, questa serie speciale sarà abbinata al sistema mild hybrid a 48 Volt insieme al motore 270 Turbo Flex da 176 CV e 27,5 kgfm, accoppiato al cambio automatico a sei marce.

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Il supporto elettrico, pur non muovendo direttamente le ruote, aggiunge 15,5 CV e 6,6 kgfm, grazie a una batteria agli ioni di litio da 0,85 kWh. Secondo le anticipazioni, il sistema consentirà consumi più contenuti nel traffico urbano e minori emissioni. L’allestimento dovrebbe nascere dalla versione Volcano e includere una dotazione ricca, con fari Full LED, interni in pelle, climatizzatore bi-zona, cerchi da 18 pollici, sensori di parcheggio e connettività evoluta.