La nuova Jeep Renegade nel 2027 e la Fiat Pandina cinese: le ultime voci su Stellantis

In attesa di conoscere il piano strategico di Stellantis che sarà rivelato il prossimo 21 maggio da Antonio Filosa in persona si moltiplicano le voci a proposito del futuro dei brand di Stellantis. Le ultime voci riguardano la nuova Jeep Renegade e la nuova Fiat Pandina. A proposito della prima protagonista di numerosi render di creatori indipendenti sul web, l’ultima novità riguarda la data di lancio che secondo indiscrezioni provenienti dal Regno Unito dovrebbe essere anticipata addirittura alla fine del 2027.

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Nuova Jeep Renegade e Fiat Pandina: entrambe in arrivo entro fine 2027?

Al momento della nuova Jeep Renegade si sa poco. Solo che si andrà a collocare tra Avenger e Compass nella futura gamma di Jeep. Sarà un modello globale che verrà venduto in tutto il mondo. Quanto al luogo di produzione al momento notizie certe non ve ne sono se non che non sarà più prodotta in Italia. Alcuni parlano della Spagna altri dell’est europeo per la sua futura produzione. Dubbi anche sulla piattaforma tra smart car e STLA Small. Lo stile dovrebbe essere sempre squadrato ma più in sintonia con il resto della gamma e in special modo le ultime novità.

L’altra voce emersa di recente a proposito di Stellantis è quella che riguarda la nuova Fiat Pandina. Anche di questa auto si dice che possa debuttare entro fine anno e secondo alcune voci di corridoio riportare anche da autorevoli fonti come “Al Volante“, potrebbe avere un “cuore cinese”. Si dice infatti che Leapmotor potrebbe mettere a disposizione le proprie tecnologie per permettere alla futura vettura di Fiat di poter essere davvero competitiva nel segmento A come prezzi in particolare. Si parla infatti di una nuova piattaforma che potrebbe essere realizzata proprio da leapmotor e usata anche per la futura Fiat 500.

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Queste al momento sono le due novità più interessanti emerse a proposito del futuro di Stellantis. Chissà che il prossimo 21 maggio non se ne parli e magari venga aggiunto anche qualche altro dettagli sulla nuova Jeep Renegade e sulla futura Fiat Pandina.