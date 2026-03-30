Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: il motore sarà ancora termico secondo noi

Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio sarà anche per la futura generazione della berlina la versione top di gamma. Inizialmente sarebbe dovuta essere elettrica al 100 per cento, in quanto era stato deciso che la seconda generazione di Giulia sarebbe arrivata sul mercato solo con motori a zero emissioni. Come sappiamo però le cose sono cambiate e in gamma ci saranno anche motori termici. Al momento non è stato chiarito quanti e quali motori termici ci saranno e quali versioni caratterizzeranno. In particolare non è stato ancora specificato se anche la nuova Quadrifoglio sarà termica o elettrica.

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Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: alla fine il motore dovrebbe essere ancora termico anche si attendono conferme ufficiali

A nostro avviso, sulla base delle notizie circolate fino ad oggi appare assai probabile che la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio alla fine sarà dotata di motore termico ma con qualche forma di elettrificazione. Al momento infatti non paiono esserci le condizioni per una versione totalmente termica. Non si sa ancora quale sarà il motore prescelto per questa versione. Alcune voci ipotizzavano il V6 Nettuno ma al momento non vi sono notizie certe. Questa però è una di quelle cose che potrebbero essere chiarite il prossimo 21 maggio quando il nuovo numero uno di Stellantis, Antonio Filosa svelerà il nuovo piano industriale.

Ovviamente la stragrande maggioranza dei fan del biscione per non dire tutti, si augura che la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio sia almeno ibrida. Per la verità lo scorso anno alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa inglese da alcuni dirigenti del biscione avevano lasciato intedere che alla fine sarebbe stata propria questa la soluzione adottata per la futura top di gamma. Dunque se alla fine la vettura fosse solo elettrica la cosa ci sorprenderebbe e non poco. Lo stesso ovviamente dovrebbe valere anche per la nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Tra poco più di 1 mese e mezzo conosceremo molto probabilmente la verità.