Fiat Grizzly e Fastback: alla fine la versione a benzina con cambio manuale e prezzo basso ci potrebbe essere

Fiat Grizzly e Fastback sono le due più importanti novità di questo 2026 per quanto riguarda la casa torinese. I due SUV di segmento C lunghi tra i 4,4 e i 4,5 metri saranno svelati nei prossimi mesi con le prime immagini senza veli che potrebbero trapelare già entro la fine della primavera. Di certo la prima internazionale avverrà in ottobre al Salone dell’auto di Parigi 2026. Di queste due vetture sappiamo che saranno eredi indirette di Fiat Tipo nel segmento C del mercato e serviranno a rendere Fiat appetibile ad un numero ancora più ampio di clienti. Saranno due veicoli dal rapporto qualità prezzo interessante e di certo arriveranno sul mercato in versione ibrida e in versione elettrica al 100 per cento.

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Fiat Grizzly e Fastback: con motore a benzina e cambio manuale, prezzo super basso

Alla fine però Fiat Grizzly e Fastback potrebbero ricevere anche una versione con motore a benzina, cambio manuale e prezzo abbordabile. Se così fosse allora di certo queste due vetture che poi alla fine potrebbero anche risultare due versioni dello stesso modello potrebbero davvero sfondare. Si parla infatti in tal caso di un prezzo di partenza intorno ai 20 mila euro. Ciò sarebbe coerente con quanto detto nelle scorse settimane dal numero uno di Fiat, il CEO Olivier Francois il quale ha confermato che Fiat in Europa vuole cambiare strategie e rendere le sue auto più accessibili abbassando i prezzi d’ingresso.

Fiat Grizzly e Fastback non sembrano più avere molti misteri grazie ai numerosi avvistamenti. Il design esterno sarà quadrato per il primo e più sportivo e coupeggiante per il secondo. La piattaforma sarà la Smart car la stessa di Grande Panda, Opel Frontera, C3 3 C3 Aircross. Grizzly avrà anche una versione a 7 posti mentre Fastback solo a 5 posti. Gli interni saranno diversi da quelli di Grande Panda contrariamente a quanto si pensava inizialmente come confermato da alcune foto spia trapelate.