Ferrari F80, sogni proibiti di una configurazione scintillante

Maranello ha ascoltato. Anche se ammette candidamente che costerà di più. I comandi fisici stanno tornando sulle Ferrari. Via le superfici tattili anonime, dentro i pulsanti veri, quelli che si premono e restituiscono un feedback al dito. La svolta riguarda già la Purosangue e la 12Cilindri, aggiornate di recente, e si estende alle nuove gran turismo Amalfi e Amalfi Spider, modelli attesi alle prime consegne insieme alla 849 Testarossa.

Advertisement

Nel frattempo, i riflettori restano puntati sull’F80, hypercar ibrida V6 a produzione limitata, attualmente il modello più veloce sul circuito di Fiorano. Ferrari sostiene che il suo V6 superi persino il vecchio V12 in termini di prestazioni pure ma rassicura: il dodici cilindri non va in pensione. Non ancora, e probabilmente mai del tutto.

Sul fronte elettrico, intanto, la Luce si preannuncia come qualcosa di radicalmente diverso. Un’accelerazione talmente brutale da aver richiesto una consulenza con la NASA per renderla fisiologicamente tollerabile.

Advertisement

E poi c’è il SUV. Non la Purosangue che conoscete, ma una versione più aggressiva, spinta da un V12, attesa entro fine anno. Il bersaglio dichiarato è la Lamborghini Urus SE da 789 CV, versione plug-in hybrid dell’iconico super-SUV di Sant’Agata. La guerra dei SUV di lusso si combatte ora anche a colpi di dodici cilindri.

Nell’attesa che questi modelli prendano strada, il mondo della CGI e dell’aftermarket si è già mosso. Brixton Forged, produttore californiano di cerchi forgiati con sede a Los Angeles, ha costruito attorno a una Ferrari F80 virtuale una configurazione impeccabile: carrozzeria argento, elementi neri, cerchi TR04 Monoblock a cinque razze in tinta.

Advertisement

Sulla stessa lunghezza d’onda, AL13 Wheels ha risposto con una Ferrari 12 Cilindri in grigio scuro montata su cerchi RS60 tre pezzi in nero lucido con coprimozzi ACL abbinati agli originali Ferrari e pinze freno gialle a chiudere il cerchio cromatico. Dettagli che, anche nel digitale, fanno la differenza.

Il Cavallino, insomma, corre su più piste contemporaneamente. Alcune le vediamo già. Altre le immaginano in modo molto generoso sul web.