Nuova Fiat Panda: ecco quando sarà messa in vendita

Nuova Fiat Panda è la grande novità di Fiat per questo 2024. Il suo debutto dovrebbe avvenire intorno alla metà dell’anno. Non sono state per il momento comunicate date ufficiali, ma secondo varie voci che circolano con insistenza la vettura potrebbe debuttare il prossimo 11 luglio 2024 un giorno molto importante per Fiat. Infatti in quella data la principale casa automobilistica italiana festeggia 125 anni.

Nuova Fiat Panda: ecco quando dovrebbe partire la sua commercializzazione

Ovviamente è facile ipotizzare che prima di quella data possano apparire le prime immagini senza veli del modello come avvenuto lo scorso anno con le nuove Fiat 600 e Fiat Topolino che già diversi mesi prima del debutto ufficiale dello scorso 4 luglio erano state protagoniste di diverse foto e video che le mostravano senza veli.

La nuova Fiat Panda è una vettura molto attesa in quanto sarà una delle prime auto elettriche low cost del gruppo Stellantis nel vecchio continente. Si vocifera che la versione elettrica possa avere un prezzo di partenza intorno ai 21 mila euro al netto di incentivi. Ma si dice anche che ci sarà, in un secondo momento, spazio anche per una versione elettrica ancora più economica. Ciò sarà possibile grazie all’utilizzo della piattaforma Smart car che poi sarà impiegata anche nella nuova Fiat Multipla e di batterie LFP.

Per quanto riguarda la sua commercializzazione si attendono ovviamente notizie ufficiali che probabilmente avremo in sede di presentazione. Ad ogni modo possiamo dire con certezza che le prenotazioni per la versione di lancio della nuova Fiat Panda si dovrebbero aprire in contemporanea con la presentazione il prossimo 4 luglio con le prime consegne dell’auto tra fine anno e inizio 2025. La prima versione ad arrivare dovrebbe essere l’elettrica al 100 per cento. Per la versione entry level ibrida e il resto della gamma bisognerà aspettare qualche mese in più. Sicuramente però entro fine anno tutta la gamma o quasi sarà a disposizione per gli ordini con prezzi che potrebbero partire da 14 – 15 mila euro.