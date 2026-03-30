La Ferrari Enzo che non conoscevi: un bolide argento da 5 milioni di euro

Di Ferrari Enzo non ne esistono esattamente molte. Ne esistono 399, e quasi tutte vestono il Rosso Corsa come un’uniforme obbligatoria. Quasi. Tra le pochissime eccezioni c’è l’Argento Nürburgring, una tonalità riservata a soli nove esemplari in tutto il mondo. Uno di questi, il telaio 37754, sta per salire sul palco di RM Sotheby’s a Monaco, il 25 aprile 2026, come lotto 141. Non è soltanto una “questione di argento”.

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È anche una delle cinque Enzo argentate con interni in pelle Rosso. Ed è l’unica consegnata nuova nel Regno Unito. Tre livelli di rarità sovrapposti, su una vettura che era già, di per sé, un’icona assoluta della storia Ferrari.

L’Enzo naceva nei primi anni Duemila come ammiraglia di Maranello, portava il nome del fondatore e trasferiva su strada tecnologie sviluppate direttamente in Formula 1. Una macchina pensata per essere definitiva.

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Il telaio 37754 uscì dalla produzione nel giugno 2004 e fu consegnato tramite Maranello Concessionaires al primo proprietario britannico. Da quel momento, la sua storia è documentata con una precisione quasi maniacale: manutenzioni presso concessionari ufficiali Ferrari e specialisti di riferimento come DK Engineering, certificazione Ferrari Classiche nel 2019 con relativo Libro Rosso, e persino una copertina di Auto Italia nel 2009, in compagnia di una Maserati MC12.

A gennaio 2026, il centro assistenza Lecoq Paris di Ferrari ha eseguito un check completo con sostituzione degli pneumatici Pirelli. Il contachilometri segna poco più di 19.000 chilometri. Per una vettura di vent’anni, è come dire che non ha ancora iniziato a vivere.

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La stima pre-asta oscilla tra 4,9 e 5,3 milioni di euro, ma chiunque conosca le dinamiche di questi eventi sa che le stime sono spesso un punto di partenza, raramente un punto di arrivo. L’auto arriva completa di libretti originali, manuali, kit attrezzi e set di valigie personalizzato Enzo.

Tre proprietari, vent’anni di storia impeccabile, un colore che in 390 Enzo su 399 non hanno mai visto. Il mercato delle supercar da collezione ha i suoi dogmi, e uno recita così: l’unicità si paga. Sempre.