Stellantis ha rinnovato l’accordo con Palantir: AI sempre più centrale nei processi industriali

Prosegue il lavoro di trasformazione digitale in casa Stellantis, passando anche sulla necessità di scommettere sempre di più sulle prerogative legate all’intelligenza artificiale; nel caso specifico quella di Palantir. Il Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA ha infatti annunciato di aver rinnovato, ed esteso per altri cinque anni, la partnership con la società americana di intelligenza artificiale fondata da Peter Thiel.

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Il raggiungimento di un nuovo accordo consolida una collaborazione già avviata a partire dal 2016 che nel tempo è diventata sempre più centrale nella gestione dei processi produttivi del Gruppo. La volontà odierna di Stellantis è però quella di ampliare l’utilizzo della piattaforma Foundry introducendo progressivamente la nuova AIP, ovvero la Artificial Intelligence Platform.

In Stellantis l’intelligenza artificiale diviene sempre più centrale nei processi produttivi su scala industriale

Si estende quindi l’utilizzo della piattaforma Foundry in casa Stellantis, ovvero quel sistema operativo utile alla gestione e all’analisi dei dati su un rapporto sempre crescente in termini di funzioni e a livello di aree geografiche ben definite. Integrando anche la nuova Artificial Intelligence Platform potranno essere sempre più diffuse le capacità di aumentare l’approccio all’intelligenza artificiale, anche generativa, nei processi aziendali del Gruppo. In questo modo Stellantis intende superare quel contesto di frammentazione fra i dati diffusi tra i diversi siti produttivi, la supply chain e le attività commerciali in modo da migliorare la trasparenza generale incrementando i processi decisionali in un contesto industriale che appare sempre più complesso. In questo modo si potranno connettere dati operativi o modelli decisionali, puntando su un controllo e una tracciabilità adeguati. Allo stesso tempo si eviteranno eventuali rischi derivanti dall’utilizzo delle nuove tecnologie in maniera non connessa.

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Il prolungamento della partnership fra Stellantis e Palantir ragiona su un percorso già avviato e strutturato all’interno del Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA, puntando ora a mettere a punto un possibile gemello digitale nell’organizzazione interna. In questo modo potranno essere analizzate in tempo reale le dinamiche industriali secondo un approccio che consente di monitorare le performance commerciali, migliorando anche qualità e ottimizzazione in ogni ambito. L’ulteriore prerogativa è quella di integrare l’intelligenza artificiale generativa nei flussi operativi, grazie all’approccio ragionato dall’introduzione della AIP. Il progetto rientra nella strategia Data4All che è divenuta sempre più centrale in casa Stellantis e mira democratizzare l’accesso ai dati all’interno del Gruppo mantenendo comunque elevati gli standard di sicurezza.