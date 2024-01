Jeep: sabato 20 e domenica 21 torna il Porte Aperte nelle concessionarie italiane

Nel panorama automobilistico italiano, Jeep si conferma ancora una volta un punto di riferimento, specialmente nel segmento dei SUV ibridi plug-in con la sua gamma 4xe. Dopo il trionfo dello scorso fine settimana, sabato 20 e domenica 21 gennaio ritorna l’evento Porte Aperte in tutte le concessionarie del brand americano presenti sul territorio nazionale.

Si tratta di un’occasione imperdibile per gli appassionati e i potenziali acquirenti di immergersi nella gamma offerta dal costruttore americano, che include modelli di punta come Renegade, Compass, Avenger, Wrangler e Grand Cherokee.

Jeep: questo weekend torna il Porte Aperte negli showroom italiani

Questo evento si distingue per la presentazione di un incentivo esclusivo, disponibile a gennaio su un numero limitato di vetture in pronta consegna: una rata unica per tutte le motorizzazioni (quindi elettrica, endotermica o ibrida), indipendentemente dalla versione scelta.

Il Jeep Renegade ha raggiunto un notevole successo nel 2023, specialmente nel segmento delle vetture plug-in hybrid. Il modello, venduto in quasi 2 milioni di unità a livello globale, si è distinto come il B-SUV ibrido plug-in più scelto in Italia. Inoltre, grazie al finanziamento proposto da Stellantis Financial Services, il Renegade è disponibile a 199 euro al mese, in tutte le sue versioni (benzina, e-Hybrid e 4xe).

La Jeep Compass emerge come un altro modello best-seller del produttore americano. Si è imposta come la numero uno nel mercato PHEV, dominando il segmento dei C-SUV. Un’altra aggiunta significativa alla gamma è l’Avenger, il primo SUV completamente elettrico della casa automobilistica americana. Dal suo lancio nel 2023, la Jeep Avenger ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, consolidandosi come leader tra i B-SUV full electric in Italia.

Nelle concessionarie Jeep, si possono ammirare anche l’iconica Wrangler e l’ultima generazione della Grand Cherokee (entrambe nella versione 4xe). La rete di concessionarie in Italia svolge un ruolo fondamentale nel guidare i consumatori attraverso questa transizione energetica. Il 2023 ha evidenziato il successo dell’elettrificazione di Jeep, che si è guadagnata una quota del 15,7% nel mercato italiano dei veicoli ibridi plug-in.