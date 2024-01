Jeep protagonista al Summer Car Show

Il marchio Jeep espone nel proprio stand al Summer Car Show i modelli: Renegade, Compass, Commander, Wrangler e Gladiator.

In Argentina Jeep è una delle principali protagoniste del Summer Car Show

Renegade: Questo SUV compatto dal design audace e capacità fuoristrada offre versatilità, sicurezza avanzata e sistemi di intrattenimento connessi. Disponibile in varie versioni, si distingue per la trazione 4×4 e le dimensioni compatte ideali per la città, mantenendo l’autentica robustezza di una Jeep.

Compass: un SUV compatto che fonde stile e prestazioni, offrendo opzioni di guida 4×4 e tecnologie di sicurezza avanzate. Il suo design accattivante è completato da caratteristiche interne premium e moderni sistemi di infotainment. Versatile sia per la guida urbana che per le avventure fuoristrada, la Compass si distingue per equilibrio e varietà di motorizzazioni.

Commander: sarà presente questo SUV di medie dimensioni di Jeep che unisce eleganza e capacità fuoristrada. Con un design sofisticato e robusto, offre tecnologia avanzata, moderni sistemi di sicurezza e capacità per sette passeggeri. Si distingue per la spaziosità degli interni, la versatilità e le motorizzazioni efficienti e potenti, garantendo un equilibrio tra prestazioni ed efficienza.

Wrangler: Questo è un fuoristrada iconico dal design distintivo, robusta trazione 4×4 e opzioni di tetto rimovibile. Offre un’esperienza all’aria aperta, tecnologie moderne e motori potenti, essendo versatile per le avventure fuoristrada e l’uso quotidiano.

Gladiator: questo pick-up fuoristrada di Jeep dal design distintivo e dalle caratteristiche off-road. Unisce versatilità e capacità di traino al comfort e alla tecnologia interna. Si distingue per le opzioni di tetto e porte rimovibili, adattandosi a varie esperienze, dalle avventure fuoristrada all’uso quotidiano.

Test Drive: Sarà possibile richiedere il prorio test drive su https://summercarshow.com.ar e scegliere la marca, il veicolo, il giorno e l’orario tra le 16:00 e le 20:00 tutti i giorni.

Ogni sabato un artista suonerà dal vivo e intratterrà il Summer Car Show dalle 20:30. L’ingresso è gratuito (soggetto alla capacità del parco). I clienti dei marchi Stellantis potranno accedere (con spazio limitato) ad uno spazio VIP vicino al palco, riservando il proprio posto insieme a quello di un accompagnatore dal sito nella sezione recital.