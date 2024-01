Ferrari: Alessandro Pier Guidi rinnova la collaborazione con Maranello

Alessandro Pier Guidi ha rinnovato il suo impegno con Ferrari, prolungando una collaborazione iniziata nel 2017. Originario di Tortona (Alessandria, Piemonte), Pier Guidi si è distinto come uno dei piloti italiani più vincenti nella storia delle competizioni endurance. Il suo portfolio include 120 piazzamenti sul podio, 53 vittorie e nove titoli prestigiosi, principalmente nelle competizioni GT.

La sua carriera nel FIA World Endurance Championship (WEC) è altrettanto notevole, con 46 gare disputate in otto stagioni, culminate nell’uso della Ferrari 499P nella classe Hypercar. Pier Guidi vanta 25 podi e 12 vittorie in questo campionato, tra cui spiccano tre titoli iridati Piloti conquistati insieme a James Calado al volante della Ferrari 488 GTE. Questi successi, conseguiti nel 2017, 2021 e 2022, sono stati arricchiti anche dal titolo Costruttori, con due vittorie nella LMGTE Pro alla 24 Ore di Le Mans (2019 e 2021).

Ferrari: arriva il rinnovo di Alessandro Pier Guidi con il cavallino rampante

Nel 2023, Alessandro Pier Guidi, insieme a Calado e Antonio Giovinazzi, ha pilotato la 499P n°51, ottenendo un trionfo significativo a Le Mans e concludendo la stagione al quarto posto nella classifica Piloti.

Parlando del suo percorso con Ferrari, il 40enne ha sottolineato l’importanza del suo ruolo nel team e la soddisfazione personale derivante dai numerosi successi, tra cui i tre titoli iridati in LMGTE Pro e le vittorie a Le Mans.

A questa età si sente ancora in ottima forma e pronto a continuare a competere ai massimi livelli. Per la stagione 2024, l’obiettivo è la 24 Ore di Daytona con la 296 GT3, seguita da una serie di sfide nel FIA WEC, dove il team mira a confermare la sua competitività, ripetere il successo a Le Mans e competere per il titolo nella stagione finale in Bahrain.

Antonello Coletta, Global Head of Endurance e Corse Clienti di Ferrari, ha espresso grande stima per Pier Guidi, sottolineando il suo contributo significativo allo sviluppo delle vetture da competizione e il suo straordinario record di successi con il brand di Maranello. La casa automobilistica modenese si affida alla sua esperienza per continuare a scrivere la storia nel motorsport.