Jeep Compass 2025: la gamma sarà composta da tre versioni

La Jeep Compass 2025 sta per fare il suo debutto ufficiale in Brasile con importanti aggiornamenti nel motore e nel design. La versione Blackhawk segna l’introduzione del motore Hurricane 2.0 Turbo, originariamente presentato con il Ram Rampage. Questo propulsore sarà disponibile anche nelle versioni Longitude e Overland, con l’ultima che si posiziona come l’offerta premium nel segmento.

Il lancio della Compass 2025 con questo powertrain è previsto per il primo trimestre del 2024 come parte della gamma 2025. È interessante notare che il motore in questione sarà presente anche nel Commander 2025.

Jeep Compass 2025: l’iconico modello è pronto ad aggiornarsi in Brasile

In termini di performance, il turbo benzina da 2 litri mantiene le stesse specifiche viste nel Rampage, erogando 272 CV di potenza a 5200 g/min e 400 Nm di coppia massima a 3000 g/min. Si distinguerà anche per la sua configurazione 4×4 e il cambio automatico a 9 marce.

Dal punto di vista estetico, la Jeep Compass Blackhawk 2025 avrà un design aggressivo, con cerchi neri, calotte degli specchietti retrovisori esterni e tetti anch’essi neri, oltre a una finitura nera per la griglia frontale.

L’allestimento Longitude, invece, manterrà l’aspetto visivo delle versioni turbo flex da 1.3 litri e turbodiesel da 2 litri. La versione Overland si ispirerà al Commander Overland, con dettagli dorati sulla griglia principale e dei cerchi esclusivi.

Le tre varianti della nuova Jeep Compass con motore turbo benzina da 2 litri condivideranno una nuova griglia frontale, adattata per l’introduzione del nuovo propulsore. Questo aggiornamento sottolinea l’impegno di Jeep nel rinnovare continuamente la propria gamma di veicoli, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più esigente, specialmente nel contesto competitivo del Brasile.