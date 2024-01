Maserati: cassa integrazione a Modena per 220 operai

Cattive notizie per lo stabilimento Maserati di Modena. La casa automobilistica del tridente ha avviato i procedimenti per richiedere la cassa integrazione per 220 operai dal 29 gennaio al 17 febbraio. Questo a causa del calo della domanda della MC20 che viene prodotta in quella fabbrica. La notizia arriva inaspettata dato che nel 2023 la vettura aveva saturato la fabbrica con 1.244 unità della sportiva che erano state prodotte. Ma a quanto pare il calo della domanda di questo inizio 2024 dovuto al crollo del mercato delle auto di lusso in Cina ha costretto il brand di Stellantis a prendere questa decisione.

Ovviamente le organizzazioni sindacali si dicono preoccupati ma si spera che questo stop sia solo un qualcosa di temporaneo ed eccezionale. Ricordiamo che in questo sito produttivo oltre ai 220 operai lavorano anche quasi 850 ingegneri che svolgono attività di ricerca e sviluppo per l’intero gruppo Stellantis. La notizia della cassa integrazione a Modena per i dipendenti di Maserati arriva dopo che nei giorni scorsi si era saputo che un’azione analoga era avvenuta per tre settimane a Mirafiori anche li a causa del calo della domanda di Fiat 500 elettrica ma anche dei vari modelli della casa automobilistica del Tridente che vengono costruiti nella fabbrica piemontese.

Foto Maserati

Era da settembre 2021 che nell’impianto Maserati di Via Menotti a Modena non si ricorreva alla cassa integrazione. All’epoca era stata appena lanciata la nuova MC20. Questo modello era destinato a ricondurre il Marchio al vertice delle preferenze degli appassionati, combinando lusso e prestazioni. Si spera ovviamente che la situazione possa migliorare e che l’arrivo di nuovi modelli nella gamma del tridente possa dare nuova linfa al brand di lusso di Stellantis destinato ad avere un ruolo importante nella gamma del gruppo automobilistico in futuro.