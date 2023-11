Maserati MC20: ecco come è andato il test sul circuito del Nurburgring

Il canale YouTube Sport Auto ha messo alla prova la Maserati MC20 sull’iconico circuito del Nurburgring, un tracciato che ha fatto la storia nel mondo delle corse automobilistiche. La protagonista di questa prova, la MC20, ha già fatto parlare molto di sé per via delle sue prestazioni straordinarie, grazie anche al motore V6 biturbo da 3 litri soprannominato Nettuno.

La particolarità di questo evento sta nel fatto che la supercar del Tridente non aveva mai calcato fino ad ora l’asfalto della pista tedesca per dei test. Questo ha reso la prova ancora più esaltante, poiché siamo testimoni di un debutto storico per questo modello della casa automobilistica modenese.

Maserati MC20: Sport Auto ha messo alla prova la supercar del Tridente

La Maserati MC20 si è dimostrata all’altezza delle aspettative, affrontando il circuito con maestria. Il circuito del Nurburgring, noto per le sue curve impegnative e per il suo layout complesso, è stata una vera e propria prova difficile per il bolide. Eppure, la vettura ha mostrato una capacità di adattamento e una performance di guida che lasciano senza parole.

Vedere questo bolide che danza sull’asfalto del tracciato tedesco è davvero uno spettacolo. La vettura, con la sua eleganza e potenza, ha dimostrato di essere non solo un gioiello dell’ingegneria automobilistica ma anche una vera e propria atleta delle piste.

Il debutto della Maserati MC20 sul Nurburgring non è stato solo un test per scoprire le sue prestazioni, ma un vero e proprio evento che ha segnato un momento importante nella storia del Tridente.

Con al volante il pilota Christian Gebhardt di Sport Auto, la supercar è riuscita a concludere il giro in 7:25.26. tuttavia, è stata più lenta della MC12, che ha totalizzato 7:24.29 con il suo V12 nel 2008. È possibile comunque scoprire maggiori informazioni sulla prova cliccando sul tasto Play dell’anteprima del video presente qui sotto.