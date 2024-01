Peugeot 208 Hybrid: debutta in Italia la nuova gamma ibrida

Il mondo delle city car ibride in Italia si arricchisce con l’introduzione della nuova Peugeot 208 Hybrid. Questo modello, parte integrante della gamma di Stellantis, rappresenta un passo avanti significativo nella strategia di elettrificazione della casa del Leone.

Il fulcro di questa city car è il suo motore Hybrid 48V, disponibile nelle varianti da 100 e 136 CV. Questa tecnologia, abbinata a un cambio elettrificato a doppia frizione a 6 rapporti, incorpora un motore elettrico da 28 CV (21 kW).

Peugeot 208 Hybrid: la city car ora disponibile con il nuovo motore Hybrid 48V

Tale configurazione offre una coppia aggiuntiva ai bassi regimi e una riduzione fino al 15% nel consumo di carburante rispetto alle controparti a benzina, evidenziando una sensibile attenzione alla sostenibilità ambientale.

Risparmio di carburante: il motore Hybrid 48V permette un risparmio medio di carburante di quasi 1 litro/100 km, con una riduzione significativa delle emissioni di CO2.

Comfort di guida e dinamismo: la nuova 208 Hybrid offre un’esperienza di guida piacevole e dinamica grazie alla modalità 100% elettrica per manovre e traffico intenso, oltre al dinamismo nelle forti accelerazioni.

Autonomia elettrica senza compromessi: la batteria agli ioni di litio da 48V si ricarica autonomamente, eliminando la necessità di collegamenti esterni.

si ricarica autonomamente, eliminando la necessità di collegamenti esterni. Preservazione dello spazio interno: grazie alla collocazione ottimizzata della batteria, la capacità di carico e la distribuzione del peso rimangono invariate, preservando così il piacere di guida.

La nuova Peugeot 208 Hybrid è disponibile per gli ordini sia online che presso le concessionarie Peugeot. La versione Hybrid 100 e-DCS6 parte da 23.820 euro, con formule di acquisto innovative e competitive. Il propulsore Hybrid 136 e-DCS6, oltre a essere presente nella nuova 208 Hybrid, è disponibile anche su 3008 e 5008, offrendo gli stessi benefici in termini di efficienza e prestazioni.

La nuova versione della compatta francese si posiziona come una scelta interessante nel mercato italiano. Con tecnologia all’avanguardia, risparmio di carburante, comfort di guida e rispetto per l’ambiente, questo modello si distingue come una proposta valida per chi cerca un’auto efficiente e tecnologicamente avanzata. La sua disponibilità in vari allestimenti la rende accessibile a un ampio pubblico, sottolineando l’impegno di Peugeot verso una mobilità sempre più sostenibile.