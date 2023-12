Peugeot 208 riceve il sesto premio della sua carriera in Brasile

Con uno dei punteggi più alti in assoluto, la Peugeot 208 Turbo ha vinto nella categoria “Compact” al Premio UOL Carros. Si tratta di un altro importante riconoscimento da parte del settore che consolida il successo del modello non solo nelle vendite, ma anche tra la stampa automobilistica. Si è svolta nella sera del 13 dicembre, a San Paolo (SP), la settima edizione di uno dei premi più tradizionali del Paese. A scegliere i vincitori è stata una giuria composta da giornalisti e digital influencer specializzati nel settore automotive, che ha individuato i modelli che più si sono distinti in 14 categorie, con quattro finalisti.

Arriva un altro importante riconoscimento da parte del settore automobilistico brasiliano per la Peugeot 208

Quelli prescelti sono stati testati dai giudici e valutati considerando i criteri di design, costi-benefici, tecnologia e connettività, prestazioni e consumi. “Dotata di un design molto moderno, la Peugeot 208 era già apprezzata per il suo design seducente e la ricca dotazione di serie in tutte le versioni. Dalla creazione di Stellantis, nel 2021, la 208 ha avuto un riposizionamento nei prezzi e ha guadagnato il gradito motore 1.0 Firefly, oltre alla versione Style che, come suggerisce il nome, punta sullo stile sportivo come elemento di differenziazione”, commentano i organizzatori del Premio.

Oltre al Premio UOL Carros, il modello è stato scelto quest’anno anche nella categoria Compact Hatch al Motorshow Award 2024, è stata eletta Auto Nazionale al Premio ABIAUTO, TREND CAR AWARD 2024 nella categoria Hatch, migliore autovettura compatta nella categoria Carsughi L’Auto Preferita e recentemente come migliore auto nazionale fino a R$ 199.999 ai Top Car Tv Award.

Attualmente venduta in diverse configurazioni, la Peugeot 208 è disponibile con motori 1.0, Turbo 200, 1.6 e 100 per cento elettrici. È la gamma di vetture più completa sul mercato. Oltre ad offrire una posizione di guida e un comportamento dinamico senza pari, il modello presenta anche elementi unici ed esclusivi nel segmento come il tetto panoramico, l’I-Cockpit 3D e la telecamera a 180º.