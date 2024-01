Dodge Viper vs Ford GT: chi vince la drag race?

La Dodge Viper, una vera icona nel panorama delle muscle car americane, si confronta con la Ford GT in una gara di accelerazione effettuata da Carwow. Questo scontro è un classico esempio della costante evoluzione nell’ambito dell’ingegneria automobilistica e mette in luce il contrasto tra due decenni di sviluppo tecnologico.

Partendo con la Viper, viene fornita con un imponente motore V10 da 8 litri. Questo propulsore, all’epoca della sua uscita dalla fabbrica, vantava una potenza massima di 406 CV e una coppia massima di 630 Nm. Con un peso di 1490 kg, questa muscle car offre un mix equilibrato di potenza e massa.

Dodge Viper: la storica sportiva affronta la Ford GT in una gara di accelerazione

Dall’altra parte abbiamo la GT, un gioiello del produttore americano. Sebbene la Ford GT abbia un propulsore di minor cilindrata rispetto alla Viper, il suo sistema sovralimentato eleva le prestazioni a 558 CV e 678 Nm. Inoltre, pesando 90 kg in più, la GT si avvale di un layout con motore centrale e trazione posteriore, che le conferisce un vantaggio in termini di trazione e distribuzione del peso.

La drag race tra questi due titani è un incontro affascinante. Nonostante la Dodge Viper abbia un inizio promettente è evidente come il progresso tecnologico di un decennio favorisca la GT, soprattutto dopo l’innesto della terza marcia. Entrambe le auto hanno impiegato poco più di 12 secondi per tagliare il traguardo, ma la differenza di prestazioni non è così drammatica come si potrebbe pensare.

Inoltre, il confronto con partenza in movimento ha dimostrato ancora una volta le capacità innate della Viper, anche nella sua configurazione di serie. Tuttavia, l’assenza di ABS ha richiesto un notevole sforzo da parte del pilota per competere in termini di frenata con la Ford GT.

Al di là delle prestazioni puramente numeriche, però, è importante riconoscere il valore che l’iconica sportiva del brand di Stellantis ha portato al mondo automobilistico. La sfida tra la Dodge Viper e la Ford GT non è solo una dimostrazione di forza e velocità, ma anche un’esaltante rappresentazione della filosofia automobilistica di due epoche differenti.

Il confronto tra queste due leggende trascende il semplice calcolo di potenza e prestazioni. È una celebrazione della passione automobilistica, un tributo ai diversi approcci nell’ingegneria dei motori e un omaggio alla continua evoluzione dell’industria automobilistica.