Dodge Viper vs Vector W8: la drag race tra due filosofie USA | Video

Grazie al Petersen Automotive Museum, possiamo gustare una drag race fra due auto statunitensi molto speciali: una Vector W8 del 1993 e una Dodge Viper RT/10 del 1992. La prima è affidata alla guida di Chris della Carataker Collection; l’altra viene condotta da Matt di Carwow. Sono due auto che rappresentano due filosofie diverse della scuola americana.

Da un lato una vettura nata come proiezione verso il futuro; dall’altro una sportiva meno avveniristica e più legata alla tradizione delle muscle car d’oltreoceano. Bastano pochi fotogrammi per rendersi immediatamente conto, sul piano visivo, dei differenti approcci seguiti per questa coppia di modelli.

Come solitamente accada in confronti del genere, la sfida ha preso forma in più match. Chi legge i miei articoli sa quanto perplesso mi lascino le gare in accelerazione sui 400 metri con partenza da fermo, rivalutati dai costruttori di auto elettriche per mostrare un punto forte e facilmente stratificabile nell’immaginario collettivo dei loro modelli: lo scatto fulmineo.

Non posso però negare che la moda abbia preso piede, diventando mediaticamente significativa, per l’interesse suscitato sui social. In questo caso, per fortuna, l’energia è di fonte endotermica. Un fatto gradevole sul piano emotivo.

Screen shot da video Petersen Automotive Museum

Da un lato c’è la Vector W8, con i suoi tratti di taglio geometrico, che concedono poco spazio al romanticismo delle curve. Qui la spinta è affidata a un motore V8 biturbo da 6.0 litri, in grado di sprigionare 625 cavalli di potenza e 880 Nm di coppia. L’energia giunge alle ruote posteriori con un poco efficace cambio automatico a tre velocità.

Dall’altro lato c’è la Viper RT/10, con numero di telaio 00005, che faceva parte di una piccola serie di auto nate per valutare i metodi di produzione del modello. La spinta fa capo a un V10 aspirato da 8.0 litri, sottoposto alle cure Lamborghini, che sviluppa 400 cavalli di potenza e 664 Nm di coppia. Il peso, simile a quello della rivale, si mantiene sotto i 1.500 chilogrammi. Un cambio manuale a 6 rapporti, aiuta a scaricare il vigore del cuore sulle ruote posteriori.

Sulla carta i favori del pronostico andrebbero alla Vector W8, ma le drag race ogni tanto sorprendono. Sarà il caso della sfida odierna? Qui la Viper RT/10 riuscirà a disegnare scenari diversi? Ovviamente non vi anticipiamo nulla, per lasciarvi il gusto della scoperta. Se volete le risposte, guardate il video. Buona visione!