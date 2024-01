Opel Corsa Hybrid, Grandland Hybrid e Astra Sports Tourer Electric debuttano in un importante mercato

Opel prosegue con determinazione nel suo percorso di elettrificazione, lanciando sul mercato francese le nuove Opel Corsa Hybrid, Grandland Hybrid (entrambe con cambio e-DCT6) e la nuova Opel Astra Sports Tourer Electric a zero emissioni. Questo articolo esplora le caratteristiche tecniche, le prestazioni e le strategie di mercato di questi modelli all’avanguardia.

La nuova Corsa Hybrid rappresenta un passo significativo del produttore tedesco nel segmento delle city car ibride. Equipaggiata con la tecnologia ibrida a 48V, include una batteria agli ioni di litio che si ricarica automaticamente in determinate condizioni di guida.

Opel: in Francia arrivano le nuove Corsa Hybrid, Grandland Hybrid e Astra Sports Tourer Electric

Il motore a benzina da 1.2 litri, sviluppato appositamente per l’applicazione ibrida, è disponibile in due varianti: 100 CV e 136 CV. Il sistema è completato da un’innovativa trasmissione e-DCT6 a doppia frizione e da un propulsore elettrico da 28 CV (21 kW).

Questa tecnologia consente un risparmio di carburante significativo e una riduzione delle emissioni di CO2, mantenendo un’esperienza di guida dinamica e responsiva. L’Opel Corsa Hybrid viene proposta in Francia a partire da 23.500 euro, un prezzo competitivo rispetto ai modelli termici equivalenti.

Passando al nuovo Opel Grandland Hybrid, è un altro modello chiave nella gamma elettrificata del brand tedesco. Offre la nuova motorizzazione Hybrid e-DCT6 con 136 CV di potenza.

Il SUV ibrido combina performance, efficienza e comfort, offrendo una soluzione ideale per chi cerca un veicolo versatile e rispettoso dell’ambiente. Con un prezzo di partenza di 40.200 euro, il Grandland Hybrid rappresenta un’ottima proposta di valore nel suo segmento.

Astra Sports Tourer Electric: un passo verso il futuro

L’Opel Astra Sports Tourer Electric è la risposta del costruttore tedesco alla crescente domanda di veicoli elettrici versatili e performanti. Questa vettura elettrica offre un’autonomia fino a 413 km con una sola carica e un design ispirato e audace, caratterizzato dall’iconico Vizor. Il motore elettrico da 156 CV (115 kW) assicura prestazioni elevate, con un’accelerazione immediata grazie alla coppia massima di 270 Nm.

In termini di sicurezza e tecnologia, la station wagon completamente elettrica è dotata di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), inclusa la possibilità di aggiungere il sistema Intelli-Drive 2.0 con funzioni semi-autonome. Disponibile in Francia a partire da 42.140 euro, questo modello si posiziona come un’offerta competitiva nel segmento delle station wagon elettriche.

L’introduzione di Corsa Hybrid, Grandland Hybrid e Astra Sports Tourer Electric in Francia segna un momento importante nella strategia di elettrificazione di Opel. Questi modelli non solo rafforzano la presenza del brand in un mercato chiave, ma dimostrano anche il suo impegno nel soddisfare le esigenze dei consumatori moderni, orientati verso la sostenibilità e l’innovazione tecnologica. Con questi passi, il brand tedesco si avvicina al suo obiettivo di diventare un marchio completamente elettrico in Europa entro il 2028.