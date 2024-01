Ferrari 499P: ecco chi guiderà la n°83 nel FIA WEC 2024

A poco più di un mese dall’avvio del FIA World Endurance Championship (WEC) 2024, il team Ferrari – AF Corse ha ufficializzato la formazione che rappresenterà il cavallino rampante nella categoria Hypercar con la performante Ferrari 499P, contraddistinta dal n°83. Questo annuncio segna un momento cruciale per il marchio di Maranello nel contesto delle gare endurance a livello mondiale.

La 499P rappresenta l’apice della tecnologia e dell’ingegneria di Maranello, classificandosi come un capolavoro nell’ambito delle hypercar. La scelta di piloti come Robert Kubica, Robert Shwartzman e Yifei Ye per il volante di questo gioiello è una testimonianza delle ambizioni della casa automobilistica nel Campionato Mondiale Endurance.

Ferrari 499P: il team AF Corse ha annunciato i tre piloti che guideranno la vettura n°83

Kubica, campione del mondo LMP2 in carica, porta con sé un’esperienza inestimabile, essenziale per il debutto nel segmento Hypercar. La sua transizione da LMP2 alla 499P è segnata dall’entusiasmo e dalla consapevolezza delle sfide che lo attendono in una griglia di partenza estremamente competitiva. La sua familiarità con la tensione delle gare di alto livello sarà fondamentale per il team.

Shwartzman, che si è distinto nel GT World Challenge Europe – Endurance Cup, ha dimostrato una capacità notevole di adattamento e successo in diverse categorie di motorsport. La sua vittoria nella 3 Ore di Barcellona è un presagio della competenza e della determinazione che porterà nella squadra.

Ye, stella emergente nel panorama dell’endurance, dopo i trionfi nell’Asian e nella European Le Mans Series, si appresta a mettersi alla prova nel prestigioso World Endurance Championship. La sua ambizione e il suo talento saranno cruciali per affrontare la concorrenza nella classe Hypercar, sempre più agguerrita.

Antonello Coletta, Global Head of Endurance e Corse Clienti di Ferrari, ha sottolineato l’importanza di questa formazione per il costruttore modenese, evidenziando l’opportunità unica offerta ai piloti ufficiali di gareggiare con un’hypercar Ferrari, la Ferrari 499P, nel massimo campionato iridato.

Il prologo del FIA WEC 2024 in Qatar sarà il banco di prova iniziale per il team, un’occasione per mettere alla prova la sinergia tra piloti e vettura. Questa competizione inaugurerà una stagione che promette di essere ricca di emozioni e sfide, con il team pronto a dimostrare la sua maestria e la sua passione per le corse.