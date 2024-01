Stellantis taglia 539 lavoratori dai suoi stabilimenti negli USA

Nelle scorse ore Stellantis ha annunciato che 539 dipendenti aggiuntivi nell’intera rete produttiva negli Stati Uniti verranno “separati permanentemente” dall’azienda dopo una attenta valutazione delle proprie attività nel paese. La notizia è stata comunicata venerdì scorso ai lavoratori interessati, inclusi nella categoria di dipendenti meno remunerati noti come lavoratori temporanei. La riduzione della forza lavoro è stata immediatamente attuata. Il gruppo automobilistico specifica che queste riduzioni non costituiscono licenziamenti e i dipendenti non avranno accesso a sussidi di disoccupazione aggiuntivi.

Stellantis taglia altri 539 dipendenti dai suoi stabilimenti

“Come parte delle normali operazioni aziendali, Stellantis valuta regolarmente i livelli di personale presso i nostri impianti di produzione per garantire il massimo livello di efficienza”, ha dichiarato l’azienda in una nota inviata dal portavoce Jodi Tinson. “Questa misura mira a potenziare l’efficienza, la produttività e la competitività dei nostri impianti nel mercato, in linea con l’implementazione del nostro piano strategico Dare Forward 2030″. È da notare che gli stabilimenti esclusi da questa azione sono Trenton Engine, Dundee Engine e Toledo Machining in Ohio.

I tagli occupazionali seguono una serie di iniziative adottate da Stellantis nell’esaminare i propri costi mentre si impegna in una trasformazione per diventare un’azienda orientata alla tecnologia per la mobilità, concentrata sui veicoli elettrici che comportano costi di produzione più elevati rispetto alle controparti a combustione interna. Queste azioni vengono intraprese dopo la firma di un contratto record con il sindacato UAW. All’inizio di questo mese, l’azienda ha annunciato che non parteciperà al Chicago Auto Show di febbraio per ottimizzare l’utilizzo dei fondi destinati ai media. Inoltre, quest’anno non verrà realizzato uno spot pubblicitario per il Super Bowl. Nell’anno precedente, le vendite negli Stati Uniti hanno registrato una diminuzione dell’1%, in contrasto con la crescita del resto del settore.

Le nuove separazioni si affiancano ai 2.453 licenziamenti temporanei annunciati presso lo stabilimento di assemblaggio Mack di Detroit, dove Stellantis produce i SUV Jeep Grand Cherokee, e ai 1.225 licenziamenti presso lo stabilimento di assemblaggio di Toledo in Ohio, che ospita la produzione del SUV Jeep Wrangler e del pick-up di medie dimensioni Gladiator. Queste cifre sono emerse dalle lettere di notifica di adeguamento e riqualificazione dei lavoratori inviate alle autorità statali rispettive. Stellantis aveva suggerito che il numero totale potrebbe essere notevolmente inferiore, in particolare a Detroit. I licenziamenti sono attivi a partire dal 5 febbraio.

È previsto che centinaia di questi licenziamenti coinvolgeranno anche i lavoratori integrativi, come indicato nelle lettere WARN. Prima dei negoziati con la UAW, questi lavoratori rappresentavano circa il 12% della forza lavoro oraria composta da 43.000 dipendenti statunitensi di Stellantis, prevalentemente concentrati a Detroit. Nel nuovo contratto ratificato a novembre, i lavoratori integrativi hanno ottenuto alcune delle maggiori concessioni, tra cui un periodo di transizione di nove mesi fino alla scadenza del contratto a tempo pieno, una retribuzione iniziale di 21 dollari l’ora e la possibilità di partecipare agli utili aziendali e a benefici aggiuntivi. Stellantis a novembre ha anche annunciato di aver offerto incentivi all’uscita dall’azienda a 6.400 colletti bianchi statunitensi. L’azienda non ha condiviso quanti dipendenti hanno accettato l’offerta.