Stellantis: ecco tutte le auto che usciranno di scena da qui al 2026

Nei prossimi anni il gruppo Stellantis lancerà sul mercato molti nuovi modelli a cominciare dalla nuova Lancia Ypsilon e proseguendo poi con Alfa Romeo Milano e la nuova Fiat Panda. Ma ovviamente per un buon numero di auto che arriveranno in questi anni molte altre diranno addio.

Stellantis: non solo nuove auto in arrivo, tanti addii da qui al 2026 per il gruppo automobilistico

Uno dei primi modelli di Stellantis a dire addio sarà l’attuale Ypsilon. La Lancia Ypsilon 2, presente sul mercato per oltre dieci anni, ha registrato un notevole successo nel 2023 con 44.891 unità vendute, posizionandosi come il terzo modello più venduto in Italia. Nel corso del 2024, si prevede anche l’uscita di scena della Fiat 500X, un B-SUV che cesserà la produzione presso gli impianti di Melfi. La Fiat 500X ha raggiunto 27.902 immatricolazioni nel 2023, posizionandosi al dodicesimo posto tra le auto più vendute.

Nel corso del 2025, sempre a proposito di Stellantis è previsto il ritiro della Jeep Renegade, un modello particolarmente popolare in Italia. La Renegade ha rappresentato una quota significativa della produzione presso lo stabilimento di Melfi, contribuendo al 42,8 per cento del totale. Con 29.326 unità vendute nel 2023 e una posizione di rilievo nella classifica delle auto più vendute, la sua uscita dal mercato lascerà spazio alle vetture elettriche in Basilicata. È importante notare che la transizione comporterà una politica di prezzo diversa, stabilita da Stellantis.

Infine, la versione attuale di Fiat Panda, che secondo indiscrezioni potrebbe chiamarsi Pandina, sarà prodotta fino al 2026 nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, come ha anticipato Stellantis in precedenza. L’arrivo del nuovo modello, programmato per essere svelato a luglio, porterà a un notevole rinnovamento nel design e nelle dimensioni del veicolo, che supererà i 4 metri e si trasformerà in un B-SUV. Stellantis ha pianificato il lancio di diversi nuovi modelli, sia italiani che non, nei prossimi due anni, tra cui la Lancia Gamma, prevista per il 2026. La domanda che tutti si fanno è se queste nuove vetture saranno in grado di catturare l’attenzione degli automobilisti tanto quanto i modelli in fase di ritiro.