Ram raddoppia la sua rete di concessionari in Brasile

Non è una novità che Ram stia vivendo il suo momento migliore in Brasile. Dopo aver concluso l’anno scorso con una performance storica nel mercato brasiliano, il marchio dalla potenza senza pari celebra un’altra tappa importante nel suo percorso: la significativa espansione della sua rete di concessionari nel 2023, passando da 60 nel 2022 a 123 l’anno successivo, con una crescita di 105 %. In altre parole, la presenza delle pecore di montagna nel paese è più che raddoppiata.

Nell’ultimo anno il marchio Ram ha aumentato il numero di punti vendita di oltre il 100% in Brasile

Il 2023, inoltre, è stato segnato anche dal lancio del primo Ram House, un concept store che rappresenta l’intero posizionamento premium del brand e che mira a fare da ponte tra le origini di Ram e il momento attuale, con un look moderno, ma senza tralasciare lo stile forza degli ambienti rurali e delle fattorie nordamericane.

Attualmente ci sono tre Ram House in Brasile, situate ad Alphaville (Barueri – SP); sull’Avenida Europa a San Paolo, la capitale, un punto culminante quando si tratta di veicoli esclusivi; e Goiânia – VAI. Tuttavia, non finisce qui. Il marchio si sta già preparando ad aprire la sua quarta unità questo semestre e, questa volta, la città scelta è nella regione meridionale del paese, più precisamente nella città di Florianópolis – SC.

“Ci prepariamo a vivere il momento più bello della storia del nostro brand. Eravamo consapevoli che con il lancio del nuovo Rampage la domanda sarebbe aumentata in modo significativo. Pertanto, ci dedichiamo ad espandere la presenza di Ram nel Paese, mantenendo sempre il nostro impegno per il servizio di qualità e l’esperienza premium che caratterizzano il marchio. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo raddoppiato la nostra rete di concessionari e lanciato Ram House, il primo concept store del marchio al mondo. Per il 2024, siamo fiduciosi nel percorso di successo dei nostri pick-up, che soddisferanno sempre le aspettative dei clienti in tutto il Paese”, sottolinea Juliano Machado, Vice Presidente del marchio Ram per il Sud America.