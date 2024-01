DS Automobiles: primi punti guadagnati nella stagione 2024 di Formula E

L’inizio della 10ª stagione del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E ha segnato un momento significativo per DS Automobiles, in collaborazione con Penske Autosport. Durante la gara, svoltasi all’Autódromo Hermanos Rodriguez (situato nel parco Magdalena Mixhuca a nord-est di Città del Messico), il costruttore francese ha evidenziato il suo impegno e la sua competenza nel motorsport elettrico.

Le due DS E-Tense FE23 si sono qualificate tra le prime 10 monoposto elettriche, con Stoffel Vandoorne e Jean-Eric Vergne, dimostrando la forza del marchio di Stellantis in questa stagione. Vandoorne si è classificato ottavo, due posizioni davanti al suo compagno di squadra Vergne, il solo due volte campione della storia di questo sport.

DS Automobiles: il brand francese va a punti con entrambi i piloti in Messico

JEV ha ribadito la sua abilità e la sua esperienza, scalando rapidamente fino al sesto posto. Nonostante non sia riuscito a superare Mitch Evans, Vergne ha evidenziato una strategia efficace e un utilizzo ottimale delle modalità di attacco, finendo con l’accumulare oltre 1000 punti nella Formula E dal suo debutto nel 2014.

Vandoorne, invece, ha mostrato una performance solida, finendo all’ottavo posto. Pur avendo il potenziale per migliorare verso la fine della gara, è rimasto intrappolato in un gruppo dove le posizioni sono rimaste sostanzialmente fisse.

Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance, ha espresso soddisfazione per l’inizio della stagione per DS Automobiles, sottolineando l’importanza del feedback ricevuto e l’obiettivo di migliorare rispetto all’anno precedente. Ha riconosciuto la necessità di ridurre il divario con i rivali, pur evidenziando l’efficacia delle DS E-Tense FE23 sia in qualifica che in gara.

Con il prossimo appuntamento a Diriyah (Arabia Saudita), il marchio francese sembra focalizzato su un miglioramento continuo. La performance di qualifica e l’ottimizzazione della strategia di gara saranno cruciali per capitalizzare il potenziale del team e delle vetture.

DS Automobiles si sta posizionando come un competitor di rilievo nel mondo del motorsport elettrico, con la Formula E che offre una piattaforma ideale per dimostrare l’innovazione e la competitività dell’azienda.