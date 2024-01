DS Automobiles annuncia la partnership con Syensqo in Formula E

A pochi giorni dalla prima gara della decima stagione del Campionato del mondo FIA di Formula E, che si svolgerà a Città del Messico questo sabato, 13 gennaio, DS Automobiles e Penske Autosport annunciano una partnership triennale con la società belga Syensqo. Basandosi sul futuro della scienza, Syensqo contribuisce a rendere le automobili più leggere e sicure, sostituendo i metalli con polimeri ad alte prestazioni e fornendo materiali per produrre batterie più efficienti.

DS Automobiles e PENSKE AUTOSPORT suggellano una partnership triennale con Syensqo nel Campionato del mondo FIA di Formula E

Costruita attorno a prestazioni e innovazione, questa nuova partnership incarna il desiderio condiviso di spingere i limiti della tecnologia elettrica e immaginare la mobilità del futuro. Vincitore di due doppi titoli in Formula E, DS Automobiles punta fermamente a competere ai vertici della nuova stagione, fianco a fianco con un’azienda riconosciuta come leader nelle soluzioni per l’industria chimica.

Olivier François, Direttore Generale di DS Automobiles: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Syensqo, un attore chiave nel futuro della mobilità pulita che sta lavorando alla prossima generazione di auto elettriche, per collaborare con DS Penske nel cuore della nostra avventura nel Campionato del mondo di Formula E. Questa collaborazione incarna la nostra continua ricerca di spingere i limiti dell’innovazione, della tecnologia e delle prestazioni. Insieme a Syensqo puntiamo all’eccellenza e siamo determinati a dimostrarlo fin dal primo E-Prix della stagione, che si svolgerà il 13 gennaio a Città del Messico”.

Ilham Kadri, direttore esecutivo di Syensqo ha dichiarato: “Syensqo è entusiasta di unire le forze con DS Penske, il team di Formula E, in un’entusiasmante partnership che abbraccia scienza, sostenibilità, prestazioni e sicurezza. Questa collaborazione mira a vincere insieme poiché condividiamo gli stessi valori di leadership e innovazione, creando scoperte che fanno avanzare l’umanità, in termini di mobilità ecologica, ma non solo”.

Eugenio Franzetti, Direttore DS Performance ha dichiarato: “L’intero team è particolarmente orgoglioso di questa nuova partnership. Avere un’azienda così prestigiosa come Syensqo tra i nostri partner è un forte riconoscimento di tutto il lavoro che abbiamo svolto in diversi anni, del nostro unico track record di successi fino ad oggi e degli obiettivi ambiziosi abbiamo programmato il futuro.”