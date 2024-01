Nuova Citroen C4 Cactus: sarà così la futura generazione?

Introdotta all’inizio del 2014, la Citroen C4 Cactus rappresentava una via di mezzo tra una compatta di segmento B e un crossover. Caratterizzata da forme originali, talvolta oggetto di discussione, ha ottenuto un discreto successo nei mercati europei, grazie alle sue notevoli doti di spaziosità. La vettura è stata poi sostituita dalla C4 nel 2020, la quale, tuttavia, ha adottato un design diverso. In sintesi, la Cactus è stata una specie di fenomeno effimero che potrebbe fare il suo ritorno in un prossimo futuro. Questo almeno e ciò che immagina il designer e creatore digitale Kleber Silva che in un render ha ipotizzato quello che potrebbe essere l’aspetto di una nuova Citroen C4 Cactus.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Citroen C4 Cactus

La nuova Citroen C4 Cactus potrebbe vivere una rinascita come vettura di segmento C, con una lunghezza di circa 430 cm. Si ipotizza che il veicolo possa essere sviluppato sulla piattaforma STLA Medium, e che sarà disponibile esclusivamente in versione elettrica. La possibile data di lancio è fissata per il 2025, con la commercializzazione del modello prevista per la seconda metà dell’anno.

Per una possibile versione base “entry-level”, si ipotizza un motore da 156 CV e una batteria con una capacità di circa 55-60 kWh, offrendo un’autonomia di circa 450 km. Potrebbe essere contemplata una seconda variante con una potenza di circa 180-190 CV e una batteria di dimensioni maggiori, approssimativamente tra i 65 e i 70 kWh, garantendo un’autonomia superiore ai 500 km.

Una possibile caratteristica distintiva della nuova Citroen C4 Cactus potrebbe essere il mantenimento di una linea non convenzionale, divergente dalla norma, con gli airbump laterali considerati come un marchio di fabbrica dell’auto. Ampio spazio interno e un bagagliaio di circa 500 litri potrebbero essere ulteriori punti salienti del modello. Attualmente, non resta che attendere notizie ufficiali riguardo al possibile lancio dell’auto. Per il momento infatti ribadiamo che si tratta di una semplice supposizione che nasce con questo interessante render che vi proponiamo in questo nostro articolo.