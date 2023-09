Nuovo Citroën C4 Cactus: a pochi mesi dal debutto è già un successo di vendite

Il nuovo SUV Citroën C4 Cactus ha debuttato in Brasile con la sua gamma 2024 due mesi fa e nonostante ciò i dati di vendita mostrano che questa novità sta avendo già molto successo. Ad agosto, il modello ha registrato una crescita delle vendite dell’89 per cento rispetto al mese precedente, il che dimostra che la sua connettività, accessibilità e prestazioni fanno la differenza.

Il nuovo SUV Citroën C4 Cactus registra una crescita importante delle vendite in Brasile ad agosto

La versione rinnovata del SUV presenta nuovi cerchi da 16 e 17 pollici, tre nuove porte USB e l’acclamato centro multimediale Citroën Connect Touchscreen da 10 pollici con Android Auto e Apple CarPlay wireless. Inoltre, Citroën introduce sul mercato la serie limitata Nuovo Citroën C4 Cactus Noir, dal look unico ed esclusivo abbinato al motore 1.6 Turbo THP.

Sempre ad agosto, Citroën ha registrato un aumento del 15 per cento del volume totale delle vendite rispetto allo stesso mese del 2022. La Nuova Citroen C3 ha chiuso il mese scorso con più di duemila unità immatricolate, il che ha regalato alla berlina con vocazione SUV una notevole crescita del 46 per cento nell’ultimo trimestre rispetto al periodo precedente e collocandosi nella Top 5 del suo segmento in Brasile. Vale la pena notare che, sempre il mese scorso, Citroen C3 Live ha vinto il premio Best Buy nella categoria Auto fino a R$75.000 da Quatro Rodas.

Nel mercato dei veicoli commerciali, Citroën ha realizzato una crescita dell’89 per cento rispetto a luglio 2023. Spicca Jumpy, che si è classificata al terzo posto nel segmento, risalendo di una posizione rispetto al mese precedente. Dunque per il nuovo Citroën C4 Cactus buone notizie dal Sud America. Ricordiamo che il gruppo Stellantis punta forte sul marchio francese in quel continente e spera che insieme a Peugeot possano pian piano affermarsi sempre di più ed eguagliare marchi come Fiat e Jeep che ormai da quelle parti sono leader di mercato da anni.