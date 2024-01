Nuova Lancia Delta: cresce l’attesa per un modello che potrebbe fare di nuovo la storia

Il nome Lancia Delta evoca una storia di successo e passione, sia sulle strade che nei rally, grazie alla sua presenza come berlina compatta del marchio torinese che ha segnato un’epoca con quattro generazioni prodotte dal 1979 al 2014. Dopo un periodo di silenzio, la Delta si appresta a fare il suo ritorno, ma in una forma completamente nuova: quella di un’auto elettrica. Il CEO di Lancia, Luca Napolitano, ha ufficializzato il ritorno della nuova Lancia Delta nel 2028. Questo fa parte di un piano di rilancio del marchio che include anche il lancio della nuova Ypsilon nel 2024 e della futura ammiraglia Lancia Gamma nel 2026. Per sviluppare questi nuovi modelli, saranno sfruttate le sinergie con gli altri marchi premium di Stellantis, ovvero DS e Alfa Romeo.

Cresce l’attesa per la nuova Lancia Delta chiamata ad avere un ruolo di protagonista nella gamma del marchio italiano

La vettura, che qui vi mostriamo in un render di Ascariss Design, sarà sviluppata sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, un’architettura che sarà utilizzata anche in altri modelli del gruppo, tra cui il successore di Jeep Compass, la nuova Opel Manta e la stessa Lancia Gamma. Questa piattaforma modulare permetterà una notevole libertà di design e offrirà un’autonomia stimata che potrebbe superare i 700 km.

La nuova Lancia Delta elettrica si potrebbe presentare come una berlina a due volumi, con una lunghezza di circa 4,5 metri, caratterizzata da un design squadrato e muscolare. Il frontale incorpora alcuni elementi distintivi della storica Delta, combinati con dettagli di design ispirati alla recente Lancia Pu+RA HPE. Il profilo laterale presenta una carrozzeria sagomata, con passaruota pronunciati e cerchi in lega dal design dinamico. Il posteriore è contraddistinto da un lunotto inclinato, un portellone ampio e gruppi ottici orizzontali, richiamando lo stile della concept car Lancia Delta HPE del 2006.

L’abitacolo della Delta elettrica è progettato per offrire uno spazio ampio e tecnologicamente avanzato. Caratterizzato da una plancia digitale, uno schermo touch per il sistema multimediale, un volante multifunzione e sedili avvolgenti, l’interno promette un ambiente moderno e funzionale. L’utilizzo di materiali di alta qualità sarà evidente nei dettagli, con inserti disponibili in pelle, tessuto, legno o metallo.

La nuova Lancia Delta sarà esclusivamente elettrica, ma offrirà una gamma di motorizzazioni con diverse versioni. Tra le voci di corridoio, si parla della possibile presenza di una versione HF. La potenza complessiva potrebbe raggiungere i 400 CV per questa variante sportiva, che potrebbe richiamare le glorie della Delta Integrale. La Delta elettrica si posizionerà come il fiore all’occhiello della nuova Lancia, mirando a conquistare una quota di mercato nel segmento premium attraverso un’offerta innovativa e distintiva.