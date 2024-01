Nuova Lancia Ypsilon: un mese al debutto

Nuova Lancia Ypsilon è la prima novità di Stellantis per il 2024. Il suo debutto infatti avverrà tra circa un mese a Milano come confermato ufficialmente dalla stessa Lancia in un recente comunicato. Nel frattempo sul web si moltiplicano i render che ipotizzano l’aspetto di questo modello sulla base dei teaser ma anche delle foto trapelate che hanno mostrato il veicolo senza più alcun camuffamento. Di consueguenza l’ultimo teaser del sito Showcarnews è davvero vicino a quello che sarà l’aspetto definitivo del modello con cui Lancia tornerà finalmente in Europa dopo un’assenza durata diversi anni.

Nuova Lancia Ypsilon ecco come potrebbe apparire a poche settimane dal debutto

La parte anteriore della nuova Lancia Ypsilon presenterà il distintivo calice che ha debuttato con la concept Lancia Pu+Ra, con dettagli che richiamano lo stile dei fari della Nissan Juke e la sbarra orizzontale lucida tipica della Toyota Celica. La carrozzeria segue una linea estetica piacevole, chiaramente ispirata alla Peugeot 208 e all’Opel Corsa, considerando che queste tre vetture condivideranno la piattaforma e-CMP.

Da queste auto la nuova Lancia Ypsilon si distinguerà per dettagli di qualità “premium” sia nell’estetica esterna che negli interni, incluso il S.A.L.A., un innovativo sistema di infotainment esclusivo della Ypsilon. Per quanto riguarda le opzioni relative ai propulsori, la nuova auto di Lancia offrirà una versione completamente elettrica con una batteria capace di fornire un’autonomia di 400 chilometri, la stessa già presente sulla Fiat 600e e sulla Jeep Avenger (nonché sulla futura Alfa Romeo Milano). Sarà anche disponibile una versione ibrida che dovrebbe presentare un sistema a doppio motore con potenze di 100 e 136 cavalli.

Nuova Lancia Ypsilon sarà la prima auto con cui Lancia tornerà in Europa in mercati importanti come Spagna, Germania, Portogallo, Francia e Olanda. La vettura cambierà radicalmente rispetto al modello attuale e avrà come obiettivo quello di interecettare un maggior numero di clienti. Ricordiamo infine che nel 2025 uscirà la versione HF con trazione integrale e 230 – 240 cavalli di potenza e trazione integrale. Sempre nello stesso anno è attesa la versione per i rally che dovrebbe riportare il marchio Lancia nel motorsport.