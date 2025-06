Leapmotor protagonista a MIMO 2025

Leapmotor, che come sappiamo è entrata a far parte di Stellantis dopo un accordo annunciato lo scorso anno, sarà tra i principali protagonisti del Milano Monza Motor Show 2025 (MIMO), evento automobilistico molto popolare che ogni anno attira migliaia di appassionati, media e addetti ai lavori. Dal 27 al 29 giugno, la casa automobilistica presenterà due modelli considerati come fondamentali per il suo ingresso nel mercato europeo: la compatta T03, pensata per la mobilità urbana, e il C10 REEV, un SUV elettrico con range extender.

Leapmotor sarà presente con due modelli strategici per il mercato europeo: la city car T03 e il SUV C10 REEV

Queste due vetture saranno esposte al pubblico e inoltre saranno mese a disposizione per chi volesse effettuare dei test drive all’interno dell’autodromo di Monza, dando così un’occasione concreta per scoprire da vicino le tecnologie e le soluzioni di mobilità di Leapmotor. La partecipazione al MIMO rappresenta un passaggio strategico per rafforzare la presenza del marchio in Europa e mostrare il potenziale della gamma in un contesto dinamico e di grande visibilità.

Con il Milano Monza Motor Show 2025 l’Autodromo Nazionale Monza diventerà una sorta di palcoscenico unico, dove per tre giorni il pubblico potrà vivere gratuitamente un’esperienza immersiva fatta di passione, performance e innovazione. La pista infatti diventerà una sorta di città dei motori animata da test drive, spettacoli dinamici e momenti di forte coinvolgimento, celebrando non solo le emozioni della guida, ma anche il futuro della mobilità.

In un simile contesto Leapmotor approffitterà per presentare al pubblico questi due sue modelli che rappresentano il primo tentativo di ingresso nel mercato del vecchio continente. La T03, city car compatta e 100% elettrica, unisce praticità urbana e tecnologie avanzate, offrendo fino a 395 km di autonomia in città e una guida brillante grazie ai suoi 95 CV. Al suo fianco, il C10 REEV rappresenta la versatilità dei SUV elettrici con range extender: 215 CV di potenza elettrica e oltre 970 km di autonomia complessiva, per una mobilità sostenibile senza rinunce.

Questa vettura dispone di finiture di alta gamma, soluzioni ergonomiche studiate per garantire a guidatore e passeggeri il massimo comfort e un ampio tetto panoramico che rende il suo abitacolo ancora più luminoso, Leapmotor inoltre garantisce anche i più elevati standard di sicurezza, confermati dalle 5 stelle attribuite da Euro NCAP nei recenti crash test a cui l’auto è stata sottoposta.

Dal 27 al 29 giugno 2025, in occasione del MIMO, Leapmotore dunque accoglierà il pubblico per far conoscere da vicino la propria visione di mobilità elettrica: moderna, tecnologicamente evoluta, accessibile a tutti e progettata per offrire un’esperienza di guida senza compromessi. Si tratta dunque di un vero e proprio invito a toccare con mano il futuro dell’automotive sostenibile.