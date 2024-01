Alfa Romeo Giulia: NHTSA indaga negli USA sui guasti della berlina

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha avviato una valutazione preliminare per esaminare le lamentele dei clienti secondo cui le pompe del carburante di numerose unità di Alfa Romeo Giulia e Giulia Quadrifoglio non funzionano, lasciandole senza la possibilità di avanzare. NHTSA afferma di aver ricevuto 12 reclami da parte dei clienti e numerosi rapporti sul campo secondo cui le Giulia 2017-2018 hanno perso forza motrice o si sono fermate mentre erano in movimento. In un caso, l’improvvisa perdita di potenza ha provocato anche un incidente. Fortunatamente l’incidente è stato lieve, ma altri dicono che gli incidenti in cui sono stati coinvolti sono stati spaventosi.

Alfa Romeo Giulia e Giulia Quadrifoglio 2017-2018 potrebbero avere una pompa del carburante difettosa e NHTSA sta indagando

Secondo quanto riportato dalla NHTSA, il problema potrebbe coinvolgere le Alfa Romeo Giulia dotate sia del motore a quattro cilindri da 2,0 litri che del V6 turbocompresso da 2,9 litri. Durante le conversazioni con Alfa Romeo, l’autorità di regolamentazione ha appreso che la casa automobilistica aveva emesso un bollettino di servizio tecnico in merito al modulo della pompa del carburante, suggerendo ai tecnici di sostituire l’unità in determinati casi.

Con questa valutazione preliminare, la NHTSA condurrà un’indagine per determinare l’entità, l’incidenza e la causa sottostante di questi problemi. Nel caso in cui si rilevasse un rischio inaccettabile per la sicurezza, ciò potrebbe tradursi in un richiamo coinvolgente circa 22.000 berline Giulia.

“Stavo guidando la mia Alfa Romeo Giulia del 2017 su un’autostrada trafficata e tutto procedeva perfettamente finché non sono comparsi tre messaggi di errore: ‘servizio motore’, ‘servizio controllo elettronico dell’acceleratore’, ‘avvio/arresto non disponibile'”, ha scritto il proprietario di una Giulia in Indiana. “Successivamente, il motore si è spento e l’auto è passata alla marcia N. È stata un’esperienza davvero terrificante poiché il semirimorchio dietro di me stava quasi per impattare contro la mia auto, dato che questa ha perso potenza.”